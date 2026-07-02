Opsteker voor Rode Duivels, analisten en coach zeer streng over rode kaart

De Rode Duivels zitten in de achtste finales van het WK. Daarin zullen ze het mogen opnemen tegen de Verenigde Staten. Het thuisland won zijn zestiende finale van Bosnië - Herzegovina en mag zo ook nog dromen van de oppergaai. Het slikte wel een domper op de feestvreugde.

De Verenigde Staten maakten indruk tegen Bosnië - Herzegovina en mogen zo nog steeds dromen van de wereldtitel. Enig voordeel is dat de Belgen het vermoedelijk zullen mogen doen tegen de Verenigde Staten zonder Balogun.

Die zal meer dan waarschijnlijk toch minstens één wedstrijd op de blaren moeten zitten voor zijn uitsluiting. "Ik ben enorm trots. De spelers verdienden alles", aldus Mauricio Pochettino in een eerste reactie na de 2-0 zege tegen Bosnië - Herzegovina.

Coach is trots op zijn Team USA

"We speelden tegen een heel moeilijk te bekampen team. Er is veel om trots op te zijn. Deze supporters zijn opnieuw ongelooflijk. Het hele team was heel goed. Nu is het zaak om goed te gaan herstellen met oog op de volgende wedstrijd."

"We deden wat we wilden doen van in het begin van de wedstrijd. Het is meer dan alleen maar entertainen. We kregen het moeilijker na de rode kaart. Toen moesten we tonen dat we een team zijn en klaar zijn om te vechten en dat hebben we gedaan."

Rode kaart een heel slechte beslissing?

"We zijn geschiedenis aan het schrijven. Met deze ploeg kunnen we alles aan." Colin Cowherd gaf in zijn podcast dan weer aan dat de rode kaart een ongelooflijk slechte beslissing was. "Al is Pepi meer dan capabel om hem te vervangen."



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"De ref werd door de VAR en het systeem overspeeld. Op dit niveau op deze manier? Het was incidenteel, maar geen intentie om hem te blesseren. Dat is het verschil tussen geel en rood volgens de reglementen. Hij probeerde niets verkeerd te doen. Het was een heel slechte beslissing. Je kan hier niet tegen in beroep gaan en dat is ook te gek voor woorden."