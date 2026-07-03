Transfer op til voor De Cat? 17-jarige middenvelder van Anderlecht heeft akkoord met club

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Het vertrek van Nathan De Cat bij Anderlecht lijkt met de dag waarschijnlijker te worden. Volgens Sky Duitsland heeft de 17-jarige middenvelder ondertussen een persoonlijk akkoord bereikt met TSG Hoffenheim, dat hem deze zomer graag naar de Bundesliga wil halen.