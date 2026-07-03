Transfer op til voor De Cat? 17-jarige middenvelder van Anderlecht heeft akkoord met club

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Transfer op til voor De Cat? 17-jarige middenvelder van Anderlecht heeft akkoord met club
Foto: © photonews

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Het vertrek van Nathan De Cat bij Anderlecht lijkt met de dag waarschijnlijker te worden. Volgens Sky Duitsland heeft de 17-jarige middenvelder ondertussen een persoonlijk akkoord bereikt met TSG Hoffenheim, dat hem deze zomer graag naar de Bundesliga wil halen.

Johan Walckiers

De Cat heeft wel degelijk een akkoord

Wat Sky News Duitsland meldt, klopt wel degelijk. De Cat heeft een akkoord met Hoffenheim. Dat werd ons intussen bevestigd. Met Anderlecht is er nog geen akkoord. Het wil dus niet zeggen dat de transfer er sowieso doorkomt.

Het vertrek van Nathan De Cat bij Anderlecht lijkt met de dag waarschijnlijker te worden. Volgens Sky Duitsland heeft de 17-jarige middenvelder ondertussen een persoonlijk akkoord bereikt met TSG Hoffenheim, dat hem deze zomer graag naar de Bundesliga wil halen.

De Duitse club is op zoek naar een vervanger voor Grischa Prömel en heeft daarvoor twee namen bovenaan het lijstje gezet: Nathan De Cat en de Japanner Kodai Sano. Met beide spelers zou Hoffenheim inmiddels een mondeling akkoord hebben bereikt over een contract tot de zomer van 2031.

Mondeling akkoord met Hoffenheim voor De Cat?

De volgende stap zijn de onderhandelingen met de clubs. Volgens Sky zijn de gesprekken met zowel Anderlecht als NEC Nijmegen al opgestart en lopen beide dossiers parallel. Pas wanneer duidelijk wordt welke transfer financieel haalbaar is, zal Hoffenheim een definitieve keuze maken.

Dat De Cat hoog aangeschreven staat in Duitsland, blijkt uit de manier waarop Sky hem omschrijft. De Belgische jeugdinternational wordt beschouwd als een van de grootste talenten ter wereld op zijn positie. Ondanks zijn jonge leeftijd werkte de 1,92 meter grote middenvelder vorig seizoen al 46 officiële wedstrijden af voor Anderlecht, waarin hij uitgroeide tot een onmisbare pion op het middenveld.

Moeilijke onderhandelingen

Voor paars-wit dreigt het een moeilijke onderhandeling te worden. Het contract van De Cat loopt namelijk af in de zomer van 2027 en voorlopig is er geen akkoord over een verlenging. Daardoor beseft Anderlecht dat dit transfervenster wellicht de laatste kans is om nog een aanzienlijke transfersom te ontvangen voor zijn goudhaantje.

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De Brusselaars hopen naar verluidt op een bedrag van om en bij de 30 miljoen euro, al lijkt dat ambitieus gezien de contractsituatie.

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