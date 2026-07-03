WK-LIVE 3/7

Redactie
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Spanje bij topfavorieten eindwinst WK: ze hebben zelfs een scorende spits nu

Spanje heeft zonder problemen de achtste finales van het WK bereikt. La Roja rekende met duidelijke 3-0-cijfers af met Oostenrijk en had aan een uitblinkende Mikel Oyarzabal opnieuw zijn grote man. (Lees meer)

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Wie wil zich excuseren bij bondscoach Rudi Garcia? Deze website biedt de oplossing

Wie wil zich excuseren bij bondscoach Rudi Garcia? Deze website biedt de oplossing

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Mofokeng - Smith

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Mofokeng - Smith

21:45
Rudi Garcia moet zich verklaren na uitspraak die bijzonder slecht viel bij Afrikanen

Rudi Garcia moet zich verklaren na uitspraak die bijzonder slecht viel bij Afrikanen

22:20
OFFICIEEL: Club Brugge haalt twee boezemvrienden binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt twee boezemvrienden binnen

21:45
Deze optie kan Club Brugge al vergeten, al hadden ze al geschakeld

Deze optie kan Club Brugge al vergeten, al hadden ze al geschakeld

21:30
Transfer op til voor De Cat? 17-jarige middenvelder van Anderlecht heeft akkoord met club

Transfer op til voor De Cat? 17-jarige middenvelder van Anderlecht heeft akkoord met club

02:06
1
Antwerp vermijdt probleem: cruciale beslissing terwijl overname dichterbij komt

Antwerp vermijdt probleem: cruciale beslissing terwijl overname dichterbij komt

20:30
Spanje bij topfavorieten eindwinst WK: ze hebben zelfs een scorende spits nu

Spanje bij topfavorieten eindwinst WK: ze hebben zelfs een scorende spits nu

02:11
Opmerkelijke transfer: Anderlecht-toptalent gaat concurrentie aan met Gents toptalent

Opmerkelijke transfer: Anderlecht-toptalent gaat concurrentie aan met Gents toptalent

19:49
1
Timothy Castagne ziet grote les na thriller tegen Senegal en ziet druk bij... Verenigde Staten

Timothy Castagne ziet grote les na thriller tegen Senegal en ziet druk bij... Verenigde Staten

19:34
1
WK-LIVE 2/7: Castagne komt uitleg geven na de stuntzege van gisteren: "Topmoment in de kleedkamer"

WK-LIVE 2/7: Castagne komt uitleg geven na de stuntzege van gisteren: "Topmoment in de kleedkamer"

19:22
"Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match

"Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match

19:00
1
Vanhaezebrouck laat niets heel van Rudi Garcia, wat zeggen de buitenlandse kranten?

Vanhaezebrouck laat niets heel van Rudi Garcia, wat zeggen de buitenlandse kranten?

18:40
3
'Arsenal wil deal Club Brugge kapen'

'Arsenal wil deal Club Brugge kapen'

18:20
1
Rudi Garcia krijgt veeg uit de pan van ... statistiekenbureau OPTA

Rudi Garcia krijgt veeg uit de pan van ... statistiekenbureau OPTA

18:00
3
🎥 Veel humor en kritische geesten: "Garcia? Kan mijn bomma ook"

🎥 Veel humor en kritische geesten: "Garcia? Kan mijn bomma ook"

17:30
5
'Code donkerrood: ook AS Roma klopt aan bij Club Brugge'

'Code donkerrood: ook AS Roma klopt aan bij Club Brugge'

17:00
2
Hongerige Diego Moreira heeft punten gescoord

Hongerige Diego Moreira heeft punten gescoord

16:30
5
Meer langetermijnvisie dan bij Anderlecht? Edward Still zet meteen de toon

Meer langetermijnvisie dan bij Anderlecht? Edward Still zet meteen de toon

16:00
3
En nu, Garcia? "Puzzel van 1000 stukjes door kind op vloer geramd"

En nu, Garcia? "Puzzel van 1000 stukjes door kind op vloer geramd"

15:30
46
DONE DEAL: KV Mechelen strikt speler na zes jaar bij Club Brugge

DONE DEAL: KV Mechelen strikt speler na zes jaar bij Club Brugge

15:00
1
DONE DEAL: Union SG heeft WK-revelatie beet

DONE DEAL: Union SG heeft WK-revelatie beet

14:30
5
DONE DEAL: Anderlecht stelt ervaren verdediger voor

DONE DEAL: Anderlecht stelt ervaren verdediger voor

14:00
6
Het is menens: 'Nederlandse topclub komt zich plots mengen in debatten rond De Cat'

Het is menens: 'Nederlandse topclub komt zich plots mengen in debatten rond De Cat'

13:30
3
Rudi Garcia én sterspeler moeten het ontgelden

Rudi Garcia én sterspeler moeten het ontgelden

13:00
12
DONE DEAL: Belgische profclub haalt uit met komst jeugdproduct Antwerp

DONE DEAL: Belgische profclub haalt uit met komst jeugdproduct Antwerp

12:30
Analisten snappen het zelf niet meer: "Dit krijg je niet uitgelegd"

Analisten snappen het zelf niet meer: "Dit krijg je niet uitgelegd"

12:00
6
'Marc Overmars wil stunten met terugkeer van kampioenenmaker'

'Marc Overmars wil stunten met terugkeer van kampioenenmaker'

11:30
5
Opsteker voor Rode Duivels, analisten en coach zeer streng over rode kaart

Opsteker voor Rode Duivels, analisten en coach zeer streng over rode kaart

11:00
10
Analisten streng voor wereldtoppers: "Ze gaan de rekening gepresenteerd krijgen"

Analisten streng voor wereldtoppers: "Ze gaan de rekening gepresenteerd krijgen"

10:30
12
"Dit kan je niet analyseren, Rudi Garcia is El Loco vanaf nu"

"Dit kan je niet analyseren, Rudi Garcia is El Loco vanaf nu"

10:00
6
Nieuwe deal zo goed als rond: Club Brugge vangt vier miljoen euro

Nieuwe deal zo goed als rond: Club Brugge vangt vier miljoen euro

09:30
1
OFFICIEEL: Union Saint-Gilloise legt een van zijn talenten vast tot 2030

OFFICIEEL: Union Saint-Gilloise legt een van zijn talenten vast tot 2030

09:00
Onze punten voor de Rode Duivels tegen Senegal: eigenlijk was deze invaller de beste

Onze punten voor de Rode Duivels tegen Senegal: eigenlijk was deze invaller de beste

07:45
26
Rode Duivels kennen hun volgende tegenstander én krijgen enorme meevaller

Rode Duivels kennen hun volgende tegenstander én krijgen enorme meevaller

08:00
1
'Belg (ex- Club Brugge, genoemd bij Anderlecht) heel dicht bij Arsenal'

'Belg (ex- Club Brugge, genoemd bij Anderlecht) heel dicht bij Arsenal'

07:30

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/16 Finales
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 2-1 DR Congo DR Congo
België België 3-2* Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 3-0 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 2-1 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 05:00 Algerije Algerije
Australië Australië 20:00 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 04/07 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 04/07 Ghana Ghana

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Portugal - Kroatië: 2-1 RSCA FIGTHER RSCA FIGTHER over Wie wil zich excuseren bij bondscoach Rudi Garcia? Deze website biedt de oplossing JaKu JaKu over Het is menens: 'Nederlandse topclub komt zich plots mengen in debatten rond De Cat' JaKu JaKu over Transfer op til voor De Cat? 17-jarige middenvelder van Anderlecht heeft akkoord met club JaKu JaKu over En nu, Garcia? "Puzzel van 1000 stukjes door kind op vloer geramd" Meut Meut over Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen IXL IXL over Rudi Garcia krijgt veeg uit de pan van ... statistiekenbureau OPTA Padje van Hie. Padje van Hie. over 🎥 Veel humor en kritische geesten: "Garcia? Kan mijn bomma ook" Pogi Pogi over Rudi Garcia, génie ou chanceux ? "Ma grand-mère aurait pu faire pareil" Eric Stevens Eric Stevens over Diego Moreira, "un joueur affamé" qui plaît aux supporters belges : le Liégeois a gagné des points Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved