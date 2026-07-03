WK-LIVE 3/7
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Spanje bij topfavorieten eindwinst WK: ze hebben zelfs een scorende spits nu
Spanje heeft zonder problemen de achtste finales van het WK bereikt. La Roja rekende met duidelijke 3-0-cijfers af met Oostenrijk en had aan een uitblinkende Mikel Oyarzabal opnieuw zijn grote man. (Lees meer)
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