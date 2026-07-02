OFFICIEEL: Union Saint-Gilloise legt een van zijn talenten vast tot 2030

L'Union Saint-Gilloise zet zijn mercato voort met goed nieuws. Guilherme Smith heeft zijn contract verlengd tot juni 2030. Daardoor kiezen ze bij de Brusselaars opnieuw voor continuïteit.

Goed nieuws voor de supporters van Union Saint-Gilloise. De Brusselse club heeft het contract van Guilherme Smith verlengd. De 23-jarige Braziliaanse flankspeler, die vorige zomer overkwam van Kalju FC, ligt nu bij Union vast tot juni 2030.

Vier doelpunten, twee assists

Die verlenging is een beloning voor zijn geslaagde eerste seizoen in het shirt van Union. Guilherme speelde 33 wedstrijden in alle competities samen. Hij maakte vier goals, allemaal in de competitie, en gaf twee assists.

De Braziliaan droeg zijn steentje bij aan het sterke seizoen van Union. Net als zijn ploegmaats pakte hij de Beker van België. Hij blijft stappen zetten en zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op vier miljoen euro geschat.

Smith wil er alles aan doen om supporters Union SG trots te maken

Door zijn flankspeler tot 2030 vast te leggen, maakt Union duidelijk dat het op hem rekent voor de komende jaren. De club bouwt ook zekerheid in met een optie om het contract met één seizoen te verlengen.



"Ik ben enorm trots dat ik hier mijn contract kan verlengen", aldus Guilherme op de clubwebsite. "Mijn motivatie is groot om me te blijven bewijzen bij deze prachtige club, waar ik me echt thuis voel. Ik zal er alles aan doen om de supporters trots te maken en ik kijk ernaar uit om jullie heel binnenkort weer in ons stadion te zien."