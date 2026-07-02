Nieuwe deal zo goed als rond: Club Brugge vangt vier miljoen euro

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Nieuwe deal zo goed als rond: Club Brugge vangt vier miljoen euro
Foto: © photonews

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Zien we Zaid Romero nog terug op de Belgische voetbalvelden? Het ziet er steeds minder naar uit, want de centrale verdediger van Club Brugge zou wel eens een interessante transfer kunnen maken. Getafe wil hem alvast langer in huis houden en/of met winst doorverkopen.

Vorig seizoen had Zaid Romero al te weinig laten zien voor een transfer van zes miljoen euro. De jongen is natuurlijk niet verantwoordelijk voor de door de markt vastgestelde prijs, maar hij heeft teleurgesteld met slechts zes basisplaatsen in de competitie tijdens zijn eerste jaar bij het Venetië van het Noorden.

Zijn tweede seizoen had er een van de doorbraak kunnen zijn, maar het tegenovergestelde is gebeurd. Er was de concurrentie van Brandon Mechele en Joel Ordonez, maar de Argentijnse verdediger beleefde moeilijke momenten en hij heeft enkele kostbare fouten gemaakt die hem enkele posities hebben doen dalen in de hiërarchie.

Zaid Romero werd deze winter uitgeleend aan Getafe

Na een fout tijdens de tweede speeldag tegen KV Mechelen had hij maandenlang niet meer gespeeld. Romero was een tijdlang geblesseerd aan zijn rug, maar vooral sportieve keuzes verklaarden zijn verbanning. Ivan Leko had hem bovendien ook links laten liggen na diens terugkeer op Jan Breydel.

59 speelminuten ... Een vertrek deze winter leek onvermijdelijk én kwam er ook. Estudiantes de la Plata - een ex-club van Romero - maakte werk van zijn handtekening, maar uiteindelijk ging het verrassend naar het Spaanse Getafe.

Zaid Romero keert niet meer terug naar Club Brugge, maar kiest voor avontuur bij River Plate

Daar speelde hij de voorbije maanden liefst vijftien wedstrijden in LaLiga, waarin hij ook één doelpunt wist te maken. Zijn marktwaarde ging volgens Transfermarkt opnieuw lichtjes omhoog richting 2,5 miljoen euro en diverse ploegen willen hem komen wegplukken in Spanje.

Volgens Argentijnse bronnen kon hij voor de nodige miljoenen naar River Plate, maar ondertussen heeft ook Getafe zich geroerd. Zij zouden hem nu definitief in huis willen halen voor vier miljoen euro - behoudens medische testen is de zaak beklonken. Zijn contract bij Club Brugge loopt nog tot de zomer van 2028.

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