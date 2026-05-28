Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Zien we Zaid Romero nog terug op de Belgische voetbalvelden? Het ziet er steeds minder naar uit, want de centrale verdediger van Club Brugge zou wel eens een interessante transfer kunnen maken naar River Plate. En zo houdt ook blauw-zwart nog wat miljoenen aan hem over.

Vorig seizoen had Zaid Romero al te weinig laten zien voor een transfer van zes miljoen euro. De jongen is natuurlijk niet verantwoordelijk voor de door de markt vastgestelde prijs, maar hij heeft teleurgesteld met slechts zes basisplaatsen in de competitie tijdens zijn eerste jaar bij het Venetië van het Noorden.

Zijn tweede seizoen had er een van de doorbraak kunnen zijn, maar het tegenovergestelde is gebeurd. Er is de concurrentie van Brandon Mechele en Joel Ordonez, maar de Argentijnse verdediger beleefde moeilijke momenten en hij heeft enkele kostbare fouten gemaakt die hem enkele posities hebben doen dalen in de hiërarchie.

Zaid Romero werd deze winter uitgeleend aan Getafe

Na een fout tijdens de tweede speeldag tegen KV Mechelen had hij maandenlang niet meer gespeeld. Romero was een tijdlang geblesseerd aan zijn rug, maar vooral sportieve keuzes verklaarden zijn verbanning. Ivan Leko had hem bovendien ook links laten liggen na diens terugkeer op Jan Breydel.

59 speelminuten ... Een vertrek deze winter leek onvermijdelijk én kwam er ook. Estudiantes de la Plata - een ex-club van Romero - maakte werk van zijn handtekening, maar uiteindelijk ging het verrassend naar het Spaanse Getafe.

Zaid Romero keert niet meer terug naar Club Brugge, maar kiest voor avontuur bij River Plate

Daar speelde hij de voorbije maanden liefst vijftien wedstrijden in LaLiga, waarin hij ook één doelpunt wist te maken. Zijn marktwaarde ging volgens Transfermarkt opnieuw lichtjes omhoog richting 2,5 miljoen euro en diverse ploegen willen hem komen wegplukken in Spanje.

Volgens Argentijnse bronnen zou hij voor de nodige miljoenen naar River Plate kunnen én zou er al een overeenkomst gevonden zijn om hem te gaan overnemen. Zijn contract bij Club Brugge loopt nog tot de zomer van 2028.

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken Analyse

DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

Crystal Palace wint de finale van de Conference League

Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge Analyse

🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

