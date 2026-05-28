Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

Zien we Zaid Romero nog terug op de Belgische voetbalvelden? Het ziet er steeds minder naar uit, want de centrale verdediger van Club Brugge zou wel eens een interessante transfer kunnen maken naar River Plate. En zo houdt ook blauw-zwart nog wat miljoenen aan hem over.

Vorig seizoen had Zaid Romero al te weinig laten zien voor een transfer van zes miljoen euro. De jongen is natuurlijk niet verantwoordelijk voor de door de markt vastgestelde prijs, maar hij heeft teleurgesteld met slechts zes basisplaatsen in de competitie tijdens zijn eerste jaar bij het Venetië van het Noorden.

Zijn tweede seizoen had er een van de doorbraak kunnen zijn, maar het tegenovergestelde is gebeurd. Er is de concurrentie van Brandon Mechele en Joel Ordonez, maar de Argentijnse verdediger beleefde moeilijke momenten en hij heeft enkele kostbare fouten gemaakt die hem enkele posities hebben doen dalen in de hiërarchie.

Zaid Romero werd deze winter uitgeleend aan Getafe

Na een fout tijdens de tweede speeldag tegen KV Mechelen had hij maandenlang niet meer gespeeld. Romero was een tijdlang geblesseerd aan zijn rug, maar vooral sportieve keuzes verklaarden zijn verbanning. Ivan Leko had hem bovendien ook links laten liggen na diens terugkeer op Jan Breydel.

59 speelminuten ... Een vertrek deze winter leek onvermijdelijk én kwam er ook. Estudiantes de la Plata - een ex-club van Romero - maakte werk van zijn handtekening, maar uiteindelijk ging het verrassend naar het Spaanse Getafe.

Zaid Romero keert niet meer terug naar Club Brugge, maar kiest voor avontuur bij River Plate

Daar speelde hij de voorbije maanden liefst vijftien wedstrijden in LaLiga, waarin hij ook één doelpunt wist te maken. Zijn marktwaarde ging volgens Transfermarkt opnieuw lichtjes omhoog richting 2,5 miljoen euro en diverse ploegen willen hem komen wegplukken in Spanje.





Volgens Argentijnse bronnen zou hij voor de nodige miljoenen naar River Plate kunnen én zou er al een overeenkomst gevonden zijn om hem te gaan overnemen. Zijn contract bij Club Brugge loopt nog tot de zomer van 2028.