Details en cijfers: hoe groot is de schade op Sclessin na de incidenten bij Standard-Charleroi?

Incidenten zoals die van afgelopen zaterdag kosten Standard, Charleroi en Wallonië in het algemeen niet alleen geld, maar ook reputatieschade. Dat betreurt Pierre François, die met de Famille des Rouches mogelijke verbeterpunten heeft besproken.

De incidenten tussen Standard en Charleroi van afgelopen zaterdag zijn heel België rondgegaan en werden ook in tal van Europese landen opgepikt. Sclessin was het trieste decor van complete chaos. Na afloop gaf algemeen manager Pierre François maandag op een persconferentie uitgebreid tekst en uitleg over de verschillende aspecten van de incidenten.

128.000 euro aan boetes… zonder afgelopen zaterdag mee te rekenen

Het onderwerp van de schade en de factuur die betaald moet worden, kwam onvermijdelijk opnieuw op tafel. “Zonder de schade van zaterdag mee te rekenen, hebben de Belgische voetbalbond en de Pro League Standard al 128.000 euro aan boetes en facturen opgelegd”, verklaarde Pierre François. Ook de stad Luik heeft haar ticketingtaks verhoogd van ongeveer 4 naar 14 procent, door de grote politie-inzet die bij elke wedstrijd nodig is.

“In overleg met de Famille des Rouches is het doel om volgend seizoen onder de grens van 75.000 euro aan boetes en facturen te blijven. Daarmee geven we supporters uiteraard niet het recht om voor 75.000 euro om het even wat uit te steken in het stadion, maar we moeten realistisch blijven.”

“We gaan niet van de ene dag op de andere van zwart naar wit. Laten we die boetes halveren. En als de daling nog groter is dan gehoopt, zal Standard zich ertoe verbinden om de Famille des Rouches te ondersteunen bij busverplaatsingen.”

Zitjes, toiletten, hekken, ledboarding…

Welke schade werd er zaterdag veroorzaakt? “Er moeten op zijn minst een vijftigtal zitjes vervangen worden, en dat is nog niet het meest uitzonderlijke. Dan is er ook die zever met schade in de bezoekerstoiletten, die we telkens opnieuw moeten herstellen. De loodgieter zal blij zijn dat hij onze leverancier is”, zei Pierre François, waarna hij verderging.





“Er is ook die wat domme mode om overal stickers te plakken. Deze keer zijn er bovendien hekken vernield. Het hek op de benedenverdieping van T4 staat normaal open om bezoekende mindervalide supporters toegang te geven onder het reclamedoek, maar bij Charleroi waren die er niet. Daarom was het hek met hangsloten afgesloten. Toch werd het vernield.”

“Er is nog meer schade van dat type, nog los van een ledboarding die vuur vatte. We zullen zien hoe alles wordt becijferd, maar het kost geld en helaas ook reputatie. Ik lees dat dit soort incidenten typisch Waals zouden zijn. Waren jullie vorig jaar bij de bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht, met die klopjacht op straat? Ik ben het beu dat Wallonië slecht wordt afgeschilderd. Er zullen maatregelen genomen worden, maar dit soort excessen is niet eigen aan Wallonië”, benadrukte Pierre François.