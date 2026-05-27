Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

Met dertig doelpunten kroonde Seppe Lecour zich dit seizoen tot een van de opvallendste aanvallers in eerste provinciale. De spits van SC Wielsbeke vertrouwt daarbij niet alleen op talent, maar ook op opvallende rituelen.

Dertig goals in één seizoen

Lecour kende een bijzonder productief seizoen bij Wielsbeke. Met zijn dertig treffers had hij een groot aandeel in het sterke parcours van de club, al leverde dat uiteindelijk geen promotie naar derde afdeling op.

“Nochtans nog altijd mijn persoonlijke ambitie”, zegt de aanvaller aan Het Laatste Nieuws. Na passages bij onder meer Harelbeke, Wetteren en Lauwe lijkt Lecour nu eindelijk zijn plek gevonden te hebben. Sinds anderhalf jaar voelt hij zich thuis bij Wielsbeke.

De spits omschrijft zichzelf als iemand die leeft van cijfers en statistieken. Vooral vertrouwen van de trainer blijkt voor hem cruciaal. “Met Piet Verschelde klikt het wel. Voor hem moet ik enkel doelpunten maken.”

De Pippo Inzaghi van West-Vlaanderen

Lecour vergelijkt zijn speelstijl met die van Pippo Inzaghi, de legendarische Italiaanse goalgetter die jarenlang uitblonk bij Juventus en AC Milan. “Ik ben een spits die leeft van doelpunten in één of twee tijden”, legt hij uit.

Volgens Lecour moeten zijn goals niet mooi zijn. “Vaak gaan ze lelijk binnen. Binnen is binnen.” Zijn ploegmaats gaven hem daarom een opvallende bijnaam: “Ploegmaats noemen mij de Pippo Inzaghi van West-Vlaanderen.”





Toch bewees hij dit seizoen ook over een stevig afstandsschot te beschikken. Nadat hij in de openingswedstrijd tegen Marke een strafschop miste, trapte hij even later de bal vanop 35 meter in doel. “Voor mij een atypisch doelpunt”, geeft hij lachend toe.

Bijgeloof als voorbereiding

Zoals veel spitsen houdt Lecour vast aan vaste rituelen voor een wedstrijd. Zijn vader brengt hem steevast spaghetti en een rijsttaartje daags voor elke match.

“Die spaghetti eet ik altijd voor de match”, vertelt hij. Daarnaast bekijkt hij op zondagvoormiddag compilaties van doelpunten van Inzaghi en Sonck om zichzelf mentaal klaar te stomen. “Die beelden zijn wat nostalgisch”, zegt Lecour. Maar vooral: ze lijken te werken voor de topschutter van Wielsbeke.