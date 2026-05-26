'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Een opvallend bericht vanuit Mexico. Efrain Juarez zou genoemd worden als mogelijke nieuwe coach van RSC Anderlecht. Er zijn natuurlijk nog veel meer kandidaten, maar een gewezen assistent van Standard en Club Brugge richting hoofdstad zorgt altijd meteen voor wat deining.

Tot op heden is Efraín Juárez nog steeds hoofdtrainer van Pumas UNAM. Maar hij heeft volgens de Mexicaanse journalist Fernando Esquivel wel een aantal Europese aanbiedingen, waarvan Anderlecht de belangrijkste is.

Komt Efrain Juarez na avonturen bij Standard en Club Brugge nu naar Anderlecht?

"Daarnaast is er nog een aanbieding uit de MLS. Alles ligt in de handen van Efraín Juarez, die de uiteindelijke beslissing neemt: blijft hij bij Pumas om zijn contract uit te dienen en eventueel te verlengen? Of beëindigt hij zijn contract en vertrekt hij op zoek naar zijn Europese droom? We wachten de komende dagen af ​​wat de definitieve beslissing zal zijn", aldus Esquivel. 

Het is niet de eerste keer dat Efrain Juarez genoemd wordt in ons land. Hij is dan ook een op zijn minst een opvallende naam, maar geen volslagen onbekende. De 38-jarige trainer was assistent van Ronny Deila bij Standard en Club Brugge, en ook bij New York City. Daarmee heeft hij ook de nodige ervaring in ons land ondertussen opgedaan, wat kan helpen voor Anderlecht - al hebben ze bij paars-wit nog opties op de shortlist staan.

Ook KAA Gent wilde Efrain Juarez al in het verleden

Afgelopen seizoen deed hij zijn eerste ervaring als hoofdcoach op in Colombia, aan het roer van Atletico Nacional. Het was een groot succes: onder zijn hoede pakte Atletico Nacional de dubbel. Juarez haalde ook het nieuws omdat hij wegens het provoceren van fans van een tegenstander drie jaar stadionverbod dreigde te krijgen, maar hij ging tegen die sanctie in beroep.

Lees ook... De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge
Puur sportief had zijn carrière als hoofdtrainer alvast een vliegende start genomen, maar na enkele maanden trok hij naar UNAM Pumas in Mexico. Ook Cruz Azul, Russische clubs en KAA Gent werden op dat moment genoemd als mogelijke nieuwe bestemming.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

17:22
De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

12:34
12
Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

16:20
19
Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

14:20
'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

16:40
🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

13:30
DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

12:40
Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

12:20
3
'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

14:40
1
Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal Reactie

Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal

06:30
Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

11:00
4
20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

16:00
Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

15:30
'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

15:00
1
📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

08:15
Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

12:00
5
🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

23:00
3
Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

13:00
Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

08:30
Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

10:30
4
Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

08:00
Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

07:30
14
Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

09:30
2
Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

10:00
Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

10:15
KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

09:15
Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

09:00
Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

07:05
2
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

21:00
1
"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
15
Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

25/05
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
7
Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

22:00
3
Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

19:20
9
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Sead08 Sead08 over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" .. .. over 'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden' Union 60 Union 60 over Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi Union 60 Union 60 over 🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht Swakke25 Swakke25 over Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op TheWiseGuy TheWiseGuy over Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld" Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over 🎥 Stankovic, Reynders, Vanaken: wie pakt prijzen op Pro League-awards? cartman_96 cartman_96 over Svilar in de prijzen in de Serie A FCB vo altijd FCB vo altijd over Romelu Lukaku legt frustraties over EK helemaal bloot: "Spelers hadden andere bondscoach voorgesteld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved