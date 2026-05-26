'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

Een opvallend bericht vanuit Mexico. Efrain Juarez zou genoemd worden als mogelijke nieuwe coach van RSC Anderlecht. Er zijn natuurlijk nog veel meer kandidaten, maar een gewezen assistent van Standard en Club Brugge richting hoofdstad zorgt altijd meteen voor wat deining.

Tot op heden is Efraín Juárez nog steeds hoofdtrainer van Pumas UNAM. Maar hij heeft volgens de Mexicaanse journalist Fernando Esquivel wel een aantal Europese aanbiedingen, waarvan Anderlecht de belangrijkste is.

Komt Efrain Juarez na avonturen bij Standard en Club Brugge nu naar Anderlecht?

"Daarnaast is er nog een aanbieding uit de MLS. Alles ligt in de handen van Efraín Juarez, die de uiteindelijke beslissing neemt: blijft hij bij Pumas om zijn contract uit te dienen en eventueel te verlengen? Of beëindigt hij zijn contract en vertrekt hij op zoek naar zijn Europese droom? We wachten de komende dagen af ​​wat de definitieve beslissing zal zijn", aldus Esquivel.

Het is niet de eerste keer dat Efrain Juarez genoemd wordt in ons land. Hij is dan ook een op zijn minst een opvallende naam, maar geen volslagen onbekende. De 38-jarige trainer was assistent van Ronny Deila bij Standard en Club Brugge, en ook bij New York City. Daarmee heeft hij ook de nodige ervaring in ons land ondertussen opgedaan, wat kan helpen voor Anderlecht - al hebben ze bij paars-wit nog opties op de shortlist staan.

Ook KAA Gent wilde Efrain Juarez al in het verleden

Afgelopen seizoen deed hij zijn eerste ervaring als hoofdcoach op in Colombia, aan het roer van Atletico Nacional. Het was een groot succes: onder zijn hoede pakte Atletico Nacional de dubbel. Juarez haalde ook het nieuws omdat hij wegens het provoceren van fans van een tegenstander drie jaar stadionverbod dreigde te krijgen, maar hij ging tegen die sanctie in beroep.

Puur sportief had zijn carrière als hoofdtrainer alvast een vliegende start genomen, maar na enkele maanden trok hij naar UNAM Pumas in Mexico. Ook Cruz Azul, Russische clubs en KAA Gent werden op dat moment genoemd als mogelijke nieuwe bestemming.