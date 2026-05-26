'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Union SG zal deze zomer opnieuw heel wat spelers zien vertrekken. En dan is het de vraag wie in de plaats zal komen. Er is alvast de nodige interesse in heel wat spelers aan inkomende én uitgaande zijde. Een eerste deal zou al in de pijplijn zitten.

Nu het seizoen 2025-2026 voorbij is, kunnen clubs afscheid nemen van spelers van wie het contract op 30 juni afloopt, of die deze zomer een volgende stap in hun carrière zetten. Het is ook tijd om de eerste zomeraankopen af ​​te ronden.

Dat is precies wat Union Saint-Gilloise doet of wil doen. Volgens het Oostenrijkse medium Nachrichten heeft de club naar verluidt al meteen zijn eerste transfer van de zomer afgerond. Een verrassende transfer, zoals wel vaker het geval is bij de Brusselse club.

Union SG heeft eerste aanwinst voor nieuw seizoen al op het oog

De regerend nummer twee heeft blijkbaar een akkoord bereikt met SV Ried over de transfer van Nikki Havenaar, een 31-jarige Japanse centrale verdediger van Nederlandse afkomst. Een solide Japanse verdediger als eerste aanwinst voor Union.

Havenaar werd geboren in Nagoya toen zijn vader, Dido Havenaar, daar als keeperstrainer werkte, een functie die hij ook bekleedde bij het Japanse nationale team. Deze voormalige doelman, afkomstig uit het dorp Hazerswoude-Dorp nabij Den Haag, verliet ADO Den Haag in 1986 voor SC Mazda en is sindsdien in Japan gebleven.

Union SG shopt in Japan voor nieuwe centrale verdediger

Nikki Havenaar, een Japans jeugdinternational, is nooit opgeroepen voor het nationale elftal. De robuuste, twee meter lange verdediger, die in Japan is opgeleid en in Zwitserland heeft gespeeld, zal naar verwachting voor een bedrag van circa 500.000 euro naar Duden Park komen, aldus Nachrichten.

Lees ook... Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

Volgens Transfermarkt heeft hij ook een marktwaarde van een half miljoen euro. Daarmee zou hij een nieuwe aanwinst kunnen worden die als slot op de deur moet fungeren in Brussel. Met Christian Burgess en Kevin Mac Allister zijn er twee centrale verdedigers die deze zomer Union SG kunnen verlaten. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Thun
Nikki Havenaar
Kevin Mac Allister

Meer nieuws

Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

13:00
DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

17:22
'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

17:00
Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

16:20
19
20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

16:00
Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

15:30
Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

14:20
'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

15:00
1
Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

10:00
'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

14:40
1
🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

13:30
DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

12:40
Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

12:20
3
De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

12:34
12
Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

12:00
5
Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

11:00
4
Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

10:30
4
Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

10:15
Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

09:30
2
Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

08:30
KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

09:15
Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

09:00
Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

08:00
📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

08:15
Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal Reactie

Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal

06:30
Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

07:30
14
Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

07:05
2
🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

23:00
3
Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

22:00
3
Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

22:30
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

21:00
1
"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
15
Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

19:00
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
7
Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Sead08 Sead08 over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" .. .. over 'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden' Union 60 Union 60 over Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi Union 60 Union 60 over 🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht Swakke25 Swakke25 over Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op TheWiseGuy TheWiseGuy over Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld" Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over 🎥 Stankovic, Reynders, Vanaken: wie pakt prijzen op Pro League-awards? cartman_96 cartman_96 over Svilar in de prijzen in de Serie A FCB vo altijd FCB vo altijd over Romelu Lukaku legt frustraties over EK helemaal bloot: "Spelers hadden andere bondscoach voorgesteld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved