'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

Union SG zal deze zomer opnieuw heel wat spelers zien vertrekken. En dan is het de vraag wie in de plaats zal komen. Er is alvast de nodige interesse in heel wat spelers aan inkomende én uitgaande zijde. Een eerste deal zou al in de pijplijn zitten.

Nu het seizoen 2025-2026 voorbij is, kunnen clubs afscheid nemen van spelers van wie het contract op 30 juni afloopt, of die deze zomer een volgende stap in hun carrière zetten. Het is ook tijd om de eerste zomeraankopen af ​​te ronden.

Dat is precies wat Union Saint-Gilloise doet of wil doen. Volgens het Oostenrijkse medium Nachrichten heeft de club naar verluidt al meteen zijn eerste transfer van de zomer afgerond. Een verrassende transfer, zoals wel vaker het geval is bij de Brusselse club.

Union SG heeft eerste aanwinst voor nieuw seizoen al op het oog

De regerend nummer twee heeft blijkbaar een akkoord bereikt met SV Ried over de transfer van Nikki Havenaar, een 31-jarige Japanse centrale verdediger van Nederlandse afkomst. Een solide Japanse verdediger als eerste aanwinst voor Union.

Havenaar werd geboren in Nagoya toen zijn vader, Dido Havenaar, daar als keeperstrainer werkte, een functie die hij ook bekleedde bij het Japanse nationale team. Deze voormalige doelman, afkomstig uit het dorp Hazerswoude-Dorp nabij Den Haag, verliet ADO Den Haag in 1986 voor SC Mazda en is sindsdien in Japan gebleven.

Union SG shopt in Japan voor nieuwe centrale verdediger

Nikki Havenaar, een Japans jeugdinternational, is nooit opgeroepen voor het nationale elftal. De robuuste, twee meter lange verdediger, die in Japan is opgeleid en in Zwitserland heeft gespeeld, zal naar verwachting voor een bedrag van circa 500.000 euro naar Duden Park komen, aldus Nachrichten.



Lees ook... Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte›

Volgens Transfermarkt heeft hij ook een marktwaarde van een half miljoen euro. Daarmee zou hij een nieuwe aanwinst kunnen worden die als slot op de deur moet fungeren in Brussel. Met Christian Burgess en Kevin Mac Allister zijn er twee centrale verdedigers die deze zomer Union SG kunnen verlaten.