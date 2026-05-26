Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

Een tifo in de tribunes, een erehaag van ploegmaats, boodschappen van oude teamgenoten, al zijn gewonnen trofeeën rond de middencirkel én een applauswissel met zijn twee zoontjes langs de zijlijn. Simon Mignolet kreeg zondagavond het afscheid waar elke clublegende van droomt bij Club Brugge.

Alsof het scenario nog niet perfect genoeg was, won Club Brugge ook nog met zware 5-0-cijfers van Gent. Het werd bovendien de vijfde landstitel van Mignolet bij blauw-zwart. Zelf had de 38-jarige doelman zichtbaar moeite om zijn emoties onder controle te houden.

“Je kent mij, normaal ben ik helemaal geen emotioneel persoon”, glimlachte Mignolet achteraf. “Maar vandaag kon ik het echt niet drooghouden.”

Voor de wedstrijd kreeg Mignolet al een eerste emotionele klap te verwerken toen hij zijn familie langs de zijlijn zag staan. “Toen ik hen zag, brak ik eigenlijk meteen”, gaf hij toe aan Het Nieuwsblad. “Zij weten wat ik de voorbije jaren allemaal heb meegemaakt. Ook de laatste maanden hebben ze mij door moeilijke momenten geholpen. Dan doet het iets om dit samen af te sluiten.”

De doelman wist vooraf niet welke verrassingen Club Brugge allemaal gepland had. “Ik heb alles gewoon op mij laten afkomen. Maar de organisatie was echt op het niveau van Club Brugge: topklasse. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen.”

Opluchting na zware maanden

Naast emotie voelde Mignolet vooral ook opluchting. De ex-Rode Duivel gaf toe dat zijn lichaam steeds moeilijker recupereerde. “Als ik eerlijk ben, voel ik vooral veel ontlading”, vertelde hij. “Zelfs deze week voelde ik nog dat mijn knie niet geweldig was. De laatste dagen ben ik letterlijk nog door mijn knieën gegaan.”





Toch wilde hij absoluut nog één keer spelen in Jan Breydel. En dat deed hij niet onverdienstelijk, met enkele knappe reddingen in de openingsfase. “Ik ben blij dat ik nog een mooie laatste wedstrijd gespeeld heb”, zei hij. “Die kopbal in het begin was belangrijk. Anders krijg je misschien een andere match.”

Een afscheid op het juiste moment

In minuut 77 volgde dan het symbolische moment van de avond. Ivan Leko haalde Mignolet naar de kant voor een staande ovatie van heel het stadion. Zijn zoontjes Lex en Vin stonden hem op te wachten langs de zijlijn. “Dat had ik totaal niet verwacht”, lachte Mignolet. “Eigenlijk was die applauswissel het enige dat ik vooraf wist.”

Na 20 jaar profvoetbal, 722 wedstrijden en 35 interlands sluit Mignolet zo een indrukwekkende carrière af. “Het is geen beslissing van gisteren”, besloot hij. “Het is een weloverwogen keuze. Mijn lichaam zegt dat dit het juiste moment is. Ik stop op het hoogste niveau en daar ben ik trots op.”