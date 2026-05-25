Reactie Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, voetbaljournalist
Simon Mignolet werd uitgebreid gevierd en gehuldigd bij Club Brugge en kreeg zo een mooi afscheid van zijn carrière. Hans Vanaken, een goede vriend geworden van Mignolet, had het dan ook moeilijk en dacht al na over zijn eigen afscheid.

Met een clean sheet kon Simon Mignolet afscheid nemen van zijn carrière, een kwartier voor tijd werd hij met een allerlaatste applausvervanging naar de kant gehaald. Alles stond dan ook in het teken van het afscheid van Mignolet. 

Vanaken bouwde vriendschap op met Mignolet

Voor Hans Vanaken en bij uitbreiding heel Club Brugge was het een doel om Mignolet een mooi afscheid te bezorgen. "We wilden het niet laten lopen en misschien nog 0-4 te verliezen, voor hem hebben we de motivatie gevonden om het mooist mogelijke afscheid te geven."

"Het is dik verdiend voor hem, voor zijn hele carrière. Ik denk dat we in die zes jaar die hij bij Club Brugge was een vriendschap hebben opgebouwd. Ook buiten het voetbal zijn we vrienden geworden, onze vrouwen kunnen het ook goed met elkaar vinden."

Afscheid van Vanaken komt ook dichterbij

"Het afscheid van Simon deed me wel wat, omdat ik mezelf daar ook in zag binnen enkele jaren. Het komt voor mij ook dichterbij en daar werd ik toch wel wat emotioneel van", stelde Vanaken nog. 

Vanaken viert in augustus zijn 34ste verjaardag en tekende onlangs nog een contractverlenging tot midden 2028. De komende twee seizoenen zal Vanaken het dus zonder Mignolet moeten doen bij Club Brugge. 

Lees ook... Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

"We zullen elkaar nu wat minder zien, omdat hij terug in Limburg gaat wonen. Misschien dat ik hem bij de voetbalbond, waar hij aan de slag gaat, wel nog zal tegenkomen. Maar af en toe, met Denis Odoi waren we een kliekje, zullen we wel nog eens afspreken om eens iets te gaan eten."

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

