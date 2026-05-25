Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

De Rode Duivels kennen hun eerste afvaller richting het WK in de Verenigde Staten. Maarten Vandevoordt zal uiteindelijk niet als vierde doelman afreizen naar het toernooi na overleg tussen de Belgische voetbalbond en RB Leipzig.

Overleg met RB Leipzig geeft doorslag

Bondscoach Rudi Garcia had Vandevoordt oorspronkelijk geselecteerd als 27ste speler in de WK-kern. De doelman van RB Leipzig zou tijdens het tornooi fungeren als trainingskeeper en kwam daardoor niet in aanmerking voor speelminuten.

Toch kwam er vanuit Duitsland weerstand tegen die constructie. RB Leipzig zag liever niet dat de jonge Belg een volledige zomer als reservekeeper zou doorbrengen zonder wedstrijden te spelen, zo meldt Het Laatste Nieuws.

De Bundesliga-club beschouwt Vandevoordt ondertussen als een belangrijke speler voor de toekomst en wil hem zo fris mogelijk aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen laten beginnen.

Wel nog aanwezig tijdens oefencampagne

Helemaal verdwijnen uit beeld doet Vandevoordt voorlopig niet. De doelman sluit wel nog aan bij de oefenstage van de Rode Duivels en blijft beschikbaar voor de oefeninterlands tegen Kroatië op 2 juni en Tunesië op 6 juni.

Pas daarna verlaat hij definitief de nationale ploeg richting het WK. Daarnaast blijft hij ook stand-by mocht er alsnog iets gebeuren met één van de drie geselecteerde doelmannen.





Drie keepers trekken naar Verenigde Staten

Door het wegvallen van Vandevoordt trekken de Rode Duivels uiteindelijk met slechts drie doelmannen naar het WK in de Verenigde Staten.

Thibaut Courtois blijft de onbetwiste nummer één onder de lat. Daarnaast rekent bondscoach Garcia ook op Senne Lammens en Mike Penders.

Mocht één van hen alsnog geblesseerd raken voor de start van het toernooi, dan schuift Vandevoordt alsnog door naar de definitieve WK-kern.

Geen vervanger voorzien

Opvallend is dat de Belgische voetbalbond geen extra doelman oproept ter vervanging van Vandevoordt.

Daardoor reist België met een kleinere selectie af richting het WK. Voor Garcia verandert er sportief weinig, aangezien Vandevoordt sowieso niet speelgerechtigd zou zijn tijdens het tornooi.

De beslissing kwam er volgens alle betrokken partijen in onderling overleg tussen de voetbalbond en RB Leipzig. Daarmee lijkt een mogelijk conflict tussen club en nationale ploeg vermeden.