Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit
Word fan van België! 2633

De Rode Duivels kennen hun eerste afvaller richting het WK in de Verenigde Staten. Maarten Vandevoordt zal uiteindelijk niet als vierde doelman afreizen naar het toernooi na overleg tussen de Belgische voetbalbond en RB Leipzig.

Overleg met RB Leipzig geeft doorslag

Bondscoach Rudi Garcia had Vandevoordt oorspronkelijk geselecteerd als 27ste speler in de WK-kern. De doelman van RB Leipzig zou tijdens het tornooi fungeren als trainingskeeper en kwam daardoor niet in aanmerking voor speelminuten.

Toch kwam er vanuit Duitsland weerstand tegen die constructie. RB Leipzig zag liever niet dat de jonge Belg een volledige zomer als reservekeeper zou doorbrengen zonder wedstrijden te spelen, zo meldt Het Laatste Nieuws.

De Bundesliga-club beschouwt Vandevoordt ondertussen als een belangrijke speler voor de toekomst en wil hem zo fris mogelijk aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen laten beginnen.

Wel nog aanwezig tijdens oefencampagne

Helemaal verdwijnen uit beeld doet Vandevoordt voorlopig niet. De doelman sluit wel nog aan bij de oefenstage van de Rode Duivels en blijft beschikbaar voor de oefeninterlands tegen Kroatië op 2 juni en Tunesië op 6 juni.

Pas daarna verlaat hij definitief de nationale ploeg richting het WK. Daarnaast blijft hij ook stand-by mocht er alsnog iets gebeuren met één van de drie geselecteerde doelmannen.

Drie keepers trekken naar Verenigde Staten

Door het wegvallen van Vandevoordt trekken de Rode Duivels uiteindelijk met slechts drie doelmannen naar het WK in de Verenigde Staten.

Thibaut Courtois blijft de onbetwiste nummer één onder de lat. Daarnaast rekent bondscoach Garcia ook op Senne Lammens en Mike Penders.

Mocht één van hen alsnog geblesseerd raken voor de start van het toernooi, dan schuift Vandevoordt alsnog door naar de definitieve WK-kern.

Geen vervanger voorzien

Opvallend is dat de Belgische voetbalbond geen extra doelman oproept ter vervanging van Vandevoordt.

Daardoor reist België met een kleinere selectie af richting het WK. Voor Garcia verandert er sportief weinig, aangezien Vandevoordt sowieso niet speelgerechtigd zou zijn tijdens het tornooi.

De beslissing kwam er volgens alle betrokken partijen in onderling overleg tussen de voetbalbond en RB Leipzig. Daarmee lijkt een mogelijk conflict tussen club en nationale ploeg vermeden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Maarten Vandevoordt

Meer nieuws

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

12:20
Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

12:15
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

11:46
1
"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

11:15
Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

11:00
4
Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

10:30
4
Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

10:19
1
Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

10:15
Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

10:00
3
Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

08:50
Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden

Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden

09:30
1
Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

09:00
4
Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

08:30
7
Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

07:30
3
Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

07:00
4
🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

22:25
2
"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt Reactie

"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt

22:04
9
Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

21:50
15
Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

22:15
OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

21:51
1
Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

21:33
Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

21:18
12
Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

20:30
🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

20:53
1
KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

20:39
Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

20:31
3
Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

20:26
🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

20:14
18
'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

20:02
'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

18:30
Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

19:43
'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

19:19
Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

18:58
"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

18:30
19
Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

16:30
Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

17:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit Goro Goro over Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel Strider Strider over Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over Bork Bork over Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert Goro Goro over Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor Bork Bork over Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Club Brugge - KAA Gent: 5-0 Bartjen Bartjen over 🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander IXL IXL over Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen de zwerte maan de zwerte maan over Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved