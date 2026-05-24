Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De toekomstige tegenstander van de Rode Duivels heeft zijn plannen gewijzigd voor het WK. Iran zal tijdens het toernooi in Mexico verblijven.

Op minder dan drie weken van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico heeft de Iraanse nationale ploeg haar plannen gewijzigd. Iran zal tijdens het toernooi niet in de Verenigde Staten verblijven. De bond heeft beslist om het basiskamp op te slaan in Tijuana, in Mexico, een stad aan de Amerikaanse grens. Die beslissing werd de voorbije uren goedgekeurd door de FIFA.

Iran speelt op 21 juni tegen België

België neemt het op 21 juni op tegen Iran, in de tweede groepswedstrijd van de Rode Duivels in groep G. De Iraniërs spelen hun eerste twee wedstrijden in Los Angeles. Vanuit Tijuana duurt de verplaatsing naar de Californische stad ongeveer een uur.

Ondanks die wijziging speelt België zijn wedstrijd gewoon in Los Angeles, zoals voorzien door de FIFA. Ter herinnering: in de Californische stad woont een grote Iraanse gemeenschap.

Planwijziging volgens bondsvoorzitter noodzakelijk

De Iraanse bondsvoorzitter Mehdi Taj bevestigde de wijziging zaterdagavond. “We zijn blij dat de FIFA onze vraag om ons basiskamp te verplaatsen heeft goedgekeurd”, verklaarde hij. Iraanse vertegenwoordigers hadden in Istanbul met FIFA-verantwoordelijken samengezeten om een oplossing te vinden voor de problemen rond het verblijf van de delegatie in de Verenigde Staten.

Komt er binnenkort een einde aan de oorlog?

De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten bemoeilijken de administratieve procedures al maanden. Verschillende leden van de Iraanse delegatie zouden moeilijk aan een Amerikaans visum raken. Sommige bestuurders zouden dicht bij de Revolutionaire Garde staan, die door Washington als terreurorganisatie wordt beschouwd.

Om complicaties voor de start van het toernooi te vermijden, heeft de Iraanse bond ervoor gekozen om zijn ploeg dichter bij Mexico onder te brengen. De spelers zetten hun voorbereiding voort in Antalya, in Turkije.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Iran

Meer nieuws

"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

17:00
Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

16:00
1
Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee"

Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee"

15:30
1
Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

15:00
3
Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

14:30
🎥 Wouter Vrancken spreekt STVV-supporters toe en heeft nog laatste duidelijke boodschap

🎥 Wouter Vrancken spreekt STVV-supporters toe en heeft nog laatste duidelijke boodschap

13:50
Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

13:25
Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

12:55
11
Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

08:20
2
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

12:00
Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

11:30
Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL Reactie

Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL

10:45
Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

10:50
3
Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan Reactie

Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan

10:20
LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

10:15
Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

10:26
1
Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken" Reactie

Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken"

09:30
Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

09:50
🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

09:20
26
Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk Reactie

Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk

08:40
Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

08:50
Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

07:00
5
Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven Reactie

Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven

23:59
7
Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen Analyse

Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen

06:00
3
Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

22:43
Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

22:51
3
Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

22:15
2
Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

22:10
🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans" Reactie

🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans"

21:45
🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

21:51
OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden Reactie

OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden

21:25
2
'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

21:35
3
Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

21:27
Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

21:16
🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

20:35
De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

20:57

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

TCJ TCJ over Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella King of Highbury King of Highbury over Liverpool FC - Brentford: 0-0 Cloggy@Bxl Cloggy@Bxl over Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin Goro Goro over Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen Goro Goro over Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen" Birger J. Birger J. over Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans Goro Goro over Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden zambatta zambatta over Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee" Goro Goro over 'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV' André Coenen André Coenen over 🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved