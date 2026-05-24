Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

De toekomstige tegenstander van de Rode Duivels heeft zijn plannen gewijzigd voor het WK. Iran zal tijdens het toernooi in Mexico verblijven.

Op minder dan drie weken van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico heeft de Iraanse nationale ploeg haar plannen gewijzigd. Iran zal tijdens het toernooi niet in de Verenigde Staten verblijven. De bond heeft beslist om het basiskamp op te slaan in Tijuana, in Mexico, een stad aan de Amerikaanse grens. Die beslissing werd de voorbije uren goedgekeurd door de FIFA.

Iran speelt op 21 juni tegen België

België neemt het op 21 juni op tegen Iran, in de tweede groepswedstrijd van de Rode Duivels in groep G. De Iraniërs spelen hun eerste twee wedstrijden in Los Angeles. Vanuit Tijuana duurt de verplaatsing naar de Californische stad ongeveer een uur.

Ondanks die wijziging speelt België zijn wedstrijd gewoon in Los Angeles, zoals voorzien door de FIFA. Ter herinnering: in de Californische stad woont een grote Iraanse gemeenschap.

Planwijziging volgens bondsvoorzitter noodzakelijk

De Iraanse bondsvoorzitter Mehdi Taj bevestigde de wijziging zaterdagavond. “We zijn blij dat de FIFA onze vraag om ons basiskamp te verplaatsen heeft goedgekeurd”, verklaarde hij. Iraanse vertegenwoordigers hadden in Istanbul met FIFA-verantwoordelijken samengezeten om een oplossing te vinden voor de problemen rond het verblijf van de delegatie in de Verenigde Staten.

Komt er binnenkort een einde aan de oorlog?

De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten bemoeilijken de administratieve procedures al maanden. Verschillende leden van de Iraanse delegatie zouden moeilijk aan een Amerikaans visum raken. Sommige bestuurders zouden dicht bij de Revolutionaire Garde staan, die door Washington als terreurorganisatie wordt beschouwd.





Om complicaties voor de start van het toernooi te vermijden, heeft de Iraanse bond ervoor gekozen om zijn ploeg dichter bij Mexico onder te brengen. De spelers zetten hun voorbereiding voort in Antalya, in Turkije.