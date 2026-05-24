Reactie "Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt
KRC Genk pakte zaterdagavond drie belangrijke punten in de Europe Play-offs. Het sprong zo in extremis nog over Standard naar de eerste plaats en mag het barrageduel spelen tegen de vijfde uit de Champions' Play-offs. Jonkie Lucca Brughmans deelde achteraf een opvallende anekdote van tijdens de wedstrijd.
Brughmans hield voor de vierde opeenvolgende keer een clean sheet en evenaarde zo het record van Matthew Ryan. "Het is mijn job om reddingen te doen, het is puur instinct", werd hij na zijn sterke prestatie geciteerd door Sporza. "De tweede helft was het moeilijker, we geraakten er niet echt uit."
"Tijdens de drinkpauze hebben we dat proberen bij te schroeven", ging hij verder. "Ik wist niet wat er in Standard gebeurde, maar ik hoorde El Ouahdi schreeuwen dat die aan het verliezen waren", deelde hij een opvallende anekdote.
Door het barrageduel tegen KAA Gent wordt de vakantie voor Brughmans en co wel heel kort. "Geen vakantie? Dat maakt niet uit. Volgende week gaan we proberen dat Europese ticket te behalen", zei de jonge doelman daarover.
Nog één finale
De eerste reden om te feesten was misschien wel het onverhoopte ticket voor de barragewedstrijd van volgende week. Want daarvoor moest Genk winnen op het veld van OH Leuven én mocht Standard niet winnen thuis tegen Charleroi. En dat scenario voltrok zich zaterdagavond.
"Moeilijk te verbreken record"
Maar Genk had voor na de wedstrijd ook al iets voorbereid voor kapitein Bryan Heynen. Vorige week kreeg de Genkse kapitein nog een bronzen schoen van de supporters, tegen OH Leuven brak hij het record door voor de 389e keer het wedstrijdshirt van Racing Genk te dragen.
Meteen na affluiten werd er dan ook een spandoek afgerold om de kapitein in de bloemetjes te zetten met zijn record. Met zijn 389e wedstrijd breekt hij het record van Thomas Buffel met één wedstrijd. Anele vervolledigt met 279 wedstrijden de top drie. En met 29 levensjaren op de teller kunnen er nog heel wat wedstrijden bijkomen voor Heynen.
"Het is heel mooi dat de club dat voorbereid had. Zelf was ik echt totaal niet op de hoogte", wist Heynen na de wedstrijd te vertellen. "Ik denk dat ik achteraf pas zal beseffen hoeveel wedstrijden dat zijn voor één club. Eentje dat nog moeilijk verbroken zal worden met de huidige manier van werken en het verdienmodel van de club."
👏 | Met 3️⃣8️⃣9️⃣ wedstrijden is Bryan Heynen de speler met de meeste wedstrijden voor KRC Genk. 🔵⚪ pic.twitter.com/T4oC09ukJ2— DAZN België (@DAZN_BENL) May 23, 2026
Brughmans
Maar er viel nog een record te vieren op het veld van OH Leuven want de 17-jarige Lucca Brughmans hield voor de vierde keer op rij zijn netten schoon als doelman van Racing Genk. Daarmee evenaart hij het clubrecord van Matthew Ryan. De Australiër speelde in 2017 een half jaar voor Racing Genk.
