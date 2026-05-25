Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Met Athan Devolder wil FC Lebbeke scoren in Tweede Afdeling VV A. Hij maakt de overstap van KSK Heist, waarmee hij de titel behaalde in Tweede Afdeling VV B. Hij doet bij Het Laatste Nieuws het verhaal van zijn transfer.

FC Lebbeke zocht een spits

"Lebbeke contacteerde me met de vraag of ik een transfer zag zitten", vertelt Devolder. "Ze zochten een spits, vermits Van Moerzeke nog een deel van volgend seizoen zal missen omwille van een blessure. Het contact liep vlot, ik wist dat Lebbeke in de andere reeks ook een sterk seizoen had neergezet. Op de computer zag ik intussen al enkele matchen van mijn nieuwe ploeg."

"De buitenwereld denkt dat ik misschien op zoek was naar meer speelminuten, maar dat klopt niet", maakt hij duidelijk. "In de heenronde speelde ik alles, in de terugronde werd er meer geroteerd en moest ik zoals iedereen al eens wachten op een kans. De promotie is een mooi afscheid, ik blij voor Heist dat ze naar eerste gaan. Ik moest niet weg bij Heist, maar het Lebbeekse project sprak me aan. Het scheelt een pak kilometers in de auto."

Buitenlands avontuur

Devolver werd opgeleid door onder meer KV Mechelen en Beerschot, maar koos al snel voor het buitenland. Hij speelde in Cyprus, maar had er last van pubalgie. Ook een Duits avontuur werd geen voltreffer. Na een terugkeer naar België ging het beter.

"Een half seizoen Berchem lanceerde mijn carrière opnieuw", gaat Devolder verder. "Vorig jaar was ik dus in Heist. Of ik daar druk voelde? Niet echt. Vanaf de eerste minuut had ik het gevoel dat het met Heist zou helemaal goed zou komen, zeker na onze bekermatch tegen eersteklasser La Louvière. Dat gevoel heb ik nu opnieuw met FC Lebbeke."





Devolder zal dus niet mee stijgen met KSK Heist en gaat aan de slag in Tweede Afdeling VV A. Daar sloot FC Lebbeke het seizoen af op de derde plaats.