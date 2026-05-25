Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FC Lebbeke heeft er met Athan Devolder een nieuwe speler bij. De 26-jarige aanvaller komt over van KSK Heist en praat over zijn overgang.

Met Athan Devolder wil FC Lebbeke scoren in Tweede Afdeling VV A. Hij maakt de overstap van KSK Heist, waarmee hij de titel behaalde in Tweede Afdeling VV B. Hij doet bij Het Laatste Nieuws het verhaal van zijn transfer.

FC Lebbeke zocht een spits

"Lebbeke contacteerde me met de vraag of ik een transfer zag zitten", vertelt Devolder. "Ze zochten een spits, vermits Van Moerzeke nog een deel van volgend seizoen zal missen omwille van een blessure. Het contact liep vlot, ik wist dat Lebbeke in de andere reeks ook een sterk seizoen had neergezet. Op de computer zag ik intussen al enkele matchen van mijn nieuwe ploeg."

"De buitenwereld denkt dat ik misschien op zoek was naar meer speelminuten, maar dat klopt niet", maakt hij duidelijk. "In de heenronde speelde ik alles, in de terugronde werd er meer geroteerd en moest ik zoals iedereen al eens wachten op een kans. De promotie is een mooi afscheid, ik blij voor Heist dat ze naar eerste gaan. Ik moest niet weg bij Heist, maar het Lebbeekse project sprak me aan. Het scheelt een pak kilometers in de auto."

Buitenlands avontuur

Devolver werd opgeleid door onder meer KV Mechelen en Beerschot, maar koos al snel voor het buitenland. Hij speelde in Cyprus, maar had er last van pubalgie. Ook een Duits avontuur werd geen voltreffer. Na een terugkeer naar België ging het beter.

"Een half seizoen Berchem lanceerde mijn carrière opnieuw", gaat Devolder verder. "Vorig jaar was ik dus in Heist. Of ik daar druk voelde? Niet echt. Vanaf de eerste minuut had ik het gevoel dat het met Heist zou helemaal goed zou komen, zeker na onze bekermatch tegen eersteklasser La Louvière. Dat gevoel heb ik nu opnieuw met FC Lebbeke."

Devolder zal dus niet mee stijgen met KSK Heist en gaat aan de slag in Tweede Afdeling VV A. Daar sloot FC Lebbeke het seizoen af op de derde plaats.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
FC Lebbeke
KSK Heist
Athan Devolder

Meer nieuws

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

12:20
Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

12:15
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

11:46
1
Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

11:45
"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

11:15
Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

11:00
4
Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

10:30
4
Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

10:19
1
Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

10:00
3
Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden

Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden

09:30
1
Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

09:00
4
Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

08:50
Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

08:30
7
Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

07:30
3
Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

07:00
4
🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

22:25
2
"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt Reactie

"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt

22:04
9
Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

21:50
15
Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

22:15
OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

21:51
1
Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

21:33
Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

21:18
12
Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

20:30
🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

20:53
1
KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

20:39
Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

20:31
3
Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

20:26
🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

20:14
18
'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

20:02
Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

19:43
'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

19:19
Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

18:58
"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

18:30
19
'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

18:30
Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

17:45
"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

17:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit Goro Goro over Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel Strider Strider over Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over Bork Bork over Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert Goro Goro over Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor Bork Bork over Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Club Brugge - KAA Gent: 5-0 Bartjen Bartjen over 🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander IXL IXL over Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen de zwerte maan de zwerte maan over Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved