Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

Tessa Wullaert speelde dit seizoen de pannen van het dak in Italië. Na twee seizoenen houdt ze het nu voor bekeken bij Inter. Het is nog niet duidelijk waar onze landgenote nu aan de slag gaat.

Wullaert speelde een dijk van een seizoen in de Serie A. Ze scoorde 14 goals in 22 duels en werd daarmee topscorer. Ze deelde ook 9 assists uit. Geen enkele vrouw deed beter in Italië. Het leverde haar de titel op van beste spits van het seizoen.

Wullaert vertrekt bij Inter

"Ik heb heel veel aan haar gehad en ik hoop zeker dat Tessa blijft, want anders zullen we haar missen. Een vertrek zou sowieso een groot verlies zijn", vertelde ploeggenote Marie Detruyer eerder deze week nog aan Sporza Daily.

Tevergeefs. Wullaert kondigde vandaag op Instagram aan dat haar avontuur in Milaan erop zit. "De tijd is aangebroken om na twee seizoenen afscheid te nemen", wordt ze geciteerd door Het Nieuwsblad. "Mijn thuis verlaten en mijn geliefden achterlaten om een nieuw avontuur in een nieuw land en een nieuwe competitie te beginnen zal nooit makkelijk zijn voor mij."





Twee uitdagende seizoenen

"Maar ik kan terugblikken op twee succesvolle seizoenen voor deze club en mezelf", klinkt het trots. "Hier werd ik topschutter, assistkoningin en beste aanvalster in één seizoen en daar zal ik de club, speelsters en staff eeuwig dankbaar voor zijn. Volgend seizoen mag Inter zich weer opmaken voor Champions League-voetbal en dan weet je dat we het goed gedaan hebben."

"Ik heb al een beetje overal gespeeld in Europa en de voorbije twee seizoenen waren zeker uitdagend", beseft Wullaert. Ze kwam in haar carrière al uit voor Zulte Waregem, Anderlecht, Standard, Wolfsburg, Manchester City, opnieuw Anderlecht, Fortuna Sittard en tot slot Inter. Een lijstje om u tegen te zeggen.

Wullaert is Inter eeuwig dankbaar

Het vrouwenvoetbal in de Laars kan zeker nog stappen zetten volgens haar. "Er is nog steeds veel ruimte voor verbetering in het Italiaanse vrouwenvoetbal en ik hoop dat de juiste mensen zich hiervoor zullen blijven inzetten. Ik zal de club eeuwig dankbaar zijn voor dit avontuur. Nu kijk ik uit naar wat de toekomst zal brengen."

Het is nog niet meteen duidelijk waar Wullaert nu aan de slag zal gaan. Onder meer Bayern München zou interesse tonen in onze landgenote. Ook een vertrek naar de Verenigde Staten kwam al ter sprake. Wullaert heeft niets meer te bewijzen, maar van een nieuwe competitie proeven kan haar misschien wel verleiden.

Zes Gouden Schoenen

Ondertussen rijgt Wullaert de records aaneen. In januari pakte ze al haar zesde Gouden Schoen. Niemand in het mannen- en vrouwenvoetbal doet beter. Wat maakt Wullaert zo bijzonder?

"Ze is gewoon heel talentvol en heeft zo'n winnaarsmentaliteit", vertelt Detruyer aan de eerder genoemde bron. "Ik heb het bij elke training gezien: ze staat er altijd voor de volle 100 procent en dat verwacht ze ook van de rest. Dat heeft haar zo ver gebracht."

WK 2027

Ondertussen rondde Wullaert ook de kaap van 100 goals bij de Red Flames. Daar is ze de onbetwiste aanvalsleidster en kapitein. Onder haar leiding moeten de Flames zich zien te plaatsen voor het WK in 2027. Daar wil Wullaert nog eens schitteren voor de ogen van de hele wereld.