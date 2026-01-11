Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

Tessa Wullaert heeft haar zesde Gouden Schoen gepakt. Een absoluut record natuurlijk. "Maar daar mogen er gerust nog een paar bijkomen", lachte de laureate, die ook op weg is naar opnieuw een toptransfer.

Wullaert scoorde de meeste interlandgoals van iedereen: 15 stuks maar liefst. Ze blijft daarmee de 'queen van het Belgische voetbal'. Ze speelt dit seizoen bij Inter, maar daar lijkt deze winter al verandering in te komen.

Wullaert staat in de belangstelling van verschillende topclubs. Onder meer vanuit Amerika, waar het vrouwenvoetbal heel wat meer leeft dan hier. Maar er is ook één Europese topclub in het spel.

Bayern München is geïnteresseerd in Tessa Wullaert

Het gaat daarbij om Bayern München, dat al inlichtingen inwon over de recordhoudster Gouden Schoenen. Of er een deal uit de bus valt, is nog niet zeker.

OH Leuven wou haar ook graag terughalen, maar Wullaert wil nog een aantal jaar aan de top spelen. "Nadien kan een terugkeer naar België er wel inzitten", gaf ze nog mee.

Wullaert wil graag meer tijd voor haar hond Jean-Marie en vriend Mathi, maar wil zeker nog twee jaar haar privéleven op een laag pitje zetten om aan de top te blijven spelen.





Top drie Gouden Schoen vrouwen:

Tessa Wullaert - Inter 189 punten

Mariam Toloba - Standard/Nantes 51 punten

Hanna Eurlings - OHL/Union Berlin 47 punten

