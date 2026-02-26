Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"
Foto: © photonews

Real Madrid plaatste zich woensdag voor de volgende ronde van de Champions League na winst tegen Benfica. Thibaut Courtois speelde opnieuw een hoofdrol met enkele cruciale reddingen. Jan Vertonghen spaarde de superlatieven niet voor zijn voormalige ploegmaat.

Real Madrid stootte woensdagavond door naar de volgende ronde in de Champions League. De Koninklijke  won in eigen huis met 2-1 van SL Benfica, na de 0-1-zege van afgelopen week. 

Opnieuw was er met Thibaut Courtois een Belg van goudwaarde voor Los Blancos. Hij hield zijn ploeg recht op de juiste momenten met spectaculaire saves. Hij oogstte alweer heel wat lof.

Vertonghen komt met bijzonder straffe woorden over Courtois

"We hebben het over de beste keeper van de wereld", vertelde Jan Vertonghen bij Pickx Sports. "Ik zie ook in de geschiedenis niet veel betere keepers. Alles wat hij doet, klopt gewoon."

De twee speelden een lange tijd samen bij de nationale ploeg en kennen elkaar goed. "Je zegt bij Courtois bijna nooit: die had hij moeten hebben. De ballen die hij moet hebben, heeft hij, en de ballen die hij niet moet hebben ook."

Lees ook... Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels
Of het de beste doelman is waar hij ooit mee speelde? "Dat is niet eens een discussie", is Vertonghen bijzonder duidelijk. "Hij is veruit de beste die ik ooit heb gezien zelfs. Het is een fenomeen in doel."

