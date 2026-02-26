SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

SK Beveren beleeft sportief gouden tijden. Na de ruime zege op Patro Eisden en het puntenverlies van Beerschot is de promotie naar de Jupiler Pro League al eind februari een feit. Maar de club wil ook maatschappelijke rol niet vergeten en pakt uit met een mooi initiatief.

Vijf jaar na de degradatie keert geel-blauw terug naar het hoogste niveau. Met 66 op 72 en een ongeslagen reeks van 23 competitiewedstrijden kroonde Beveren zich tot onbetwiste leider in de Challenger Pro League. Zelfs een moeilijke start in Maasmechelen kon de Waaslanders niet van hun stuk brengen. Na rust volgde een duidelijke 1-4-zege en barstte het promotiefeest los.

Maar nog voor het stof van dat feest is gaan liggen, kijkt de club al verder dan het sportieve. Op zaterdag 28 februari ontvangt Beveren bij de wedstrijd tegen Olympic Charleroi opnieuw een delegatie van het Kinderkankerfonds op de Freethiel.

Een delegatie van het Kinderkankerfonds mag dit weekend de wedstrijd bijwonen

Voor het tweede jaar op rij wil de club getroffen kinderen en hun families een onvergetelijke wedstrijddag bezorgen. In een seizoen dat toch al historisch is, krijgt ook maatschappelijke betrokkenheid een prominente plaats. Het typeert een vereniging die ook verder kijkt dan het sportieve.

Als blijvend symbool van die samenwerking wordt in het grootste supporterscafé van het stadion een mural onthuld. In het hart van de club krijgt het engagement met het Kinderkankerfonds zo een tastbare en blijvende plek.



Promotie is binnen, de toekomst oogt rooskleurig, maar SK Beveren toont dat er ook naast het veld ruimte is voor warmte en solidariteit.