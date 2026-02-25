Zonen van twee ex-profs met verleden bij Genk, Gent en Standard laten bij ... Anderlecht van zich horen

Zonen van twee ex-profs met verleden bij Genk, Gent en Standard laten bij ... Anderlecht van zich horen
Adjani Mujangi Bia en Noé Kage beginnen zich te laten zien bij Anderlecht. Eerstgenoemde maakte onlangs zijn professioneel debuut en ook de twee laat mooie dingen zien. En zo lijkt de opvolging stilaan verzekerd.

Aan het begin van het millennium werd Geoffrey Mujangi Bia al opgeleid in Neerpede, voor hij later doorbrak bij Charleroi. Twintig jaar later is het nu zijn zoon Adjani die van zich laat horen bij de jeugd van paars-wit.

Vorige zomer zette de jonge middenvelder al zijn handtekening onder zijn eerste profcontract: "Dat betekent heel veel voor mij. Ik zie de club als mijn tweede thuis. Het maakt me erg gelukkig om te zien dat de club in mij gelooft, en ik ben heel blij dat ik mij hier kan blijven ontwikkelen", klonk het toen.

Adjani Mujangi Bia maakt indruk bij U18 en mag naar RSCA Futures

De jeugdtrainers geloven sterk in de nummer zes, die duidelijk iets heeft meegekregen van de techniek van zijn vader: onder alle omstandigheden de bal in controle houden en voor zijn defensie onder druk uitspelen.

Hij begon het seizoen als vaste waarde bij de U18, maar werd intussen opgenomen bij de RSCA Futures. Eind januari zat hij voor het eerst op de bank, en een tiental dagen geleden maakte hij zijn profdebuut met een invalbeurt tegen Lommel. En dat op amper 15-jarige leeftijd.

Sindsdien viel hij ook in tegen de U23 van Genk. Daarnaast telt hij al twee optredens met de Sporting-jeugd in de Premier League International Cup, een toernooi waarin zestien beloftenteams uit de Premier League het opnemen tegen zestien toonaangevende Europese vertegenwoordigers.

Adjani wil nu vooral blijven groeien en zich verder meten met het volwassen voetbal in de Challenger Pro League (D1B). Dat maakt zijn vader uiteraard bijzonder trots, die alles van dichtbij volgt, samen met Hervé Kage. Kage is al sinds hun jeugd bij Anderlecht bevriend met Geoffrey Mujangi Bia... en hij plaatste ook zelf een zoon van de generatie 2010 in Neerpede. Noé Kage begon het seizoen eveneens bij de U18 en wacht nu op zijn beurt om de volgende stap te zetten.

De twee vrienden zouden hun twee zonen wel eens samen kunnen zien doorbreken bij de profs, nadat ze zelf hun opleiding kregen in Neerpede en daarna bij Charleroi. Adjani en Noé zijn intussen allebei Belgisch jeugdinternational bij de U16. "We hebben geholpen, maar genen zijn niet alles", lachen de twee vaders in La Dernière Heure.

Anderlecht

