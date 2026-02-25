Is de cirkel rond voor Lennart Mertens? Topschutter van SK Beveren zit nog met iets

Is de cirkel rond voor Lennart Mertens? Topschutter van SK Beveren zit nog met iets
SK Beveren verzekerde zich afgelopen weekend al van een plaatsje in de Jupiler Pro League. Voor Lennart Mertens wordt het een eerste kennismaking met voetballen op het hoogste niveau.

Promotie een feit voor SK Beveren

We zijn nog niet eens eind februari, maar SK Beveren is in de Challenger Pro League al zeker van de promotie naar de Jupiler Pro League. Nu speelt de ploeg nog voor de titel.

Voor Lennart Mertens wordt het op zijn 33ste uitkijken naar spelen in de hoogste divisie van het land. Hij zat er met Deinze al eens dicht bij en werd de voorbije jaren ook genoemd voor een transfer naar STVV, Zulte Waregem en zelfs Union SG.

Zijn debuut in de eerste klasse was zelfs enkele jaren geleden al heel dichtbij, toen hij nog voor Club NXT speelde. “Onder Scott Parker stond ik één keer dicht bij een selectie voor de A-ploeg”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Bijna alle aanvallers waren toen geblesseerd, waardoor hij mocht meetrainen. “Het was voor de match tegen KRC Genk. Op training moest ik Paul Onuachu zo goed mogelijk nabootsen om Brandon Mechele voor te bereiden.”

Bucketlist nog niet helemaal afgevinkt

De topschutter van SK Beveren zit met nog een droom. “Ik heb in alle reeksen gespeeld, van tweede klasse tot eerste provinciale, en overal heb ik mijn doelpunten gemaakt”, vertelt hij.

Met de promotie naar de Jupiler Pro League lijkt de cirkel helemaal rond. “Nee, eerst de Gouden Schoen nog winnen. Mijn droom is om ooit echt in élke reeks te hebben gespeeld, ook in derde en vierde provinciale. Ik heb dus nog wat werk”, lacht Mertens.

SK Beveren
Lennart Mertens

