Ivan Leko laat hem helemaal links liggen: deze Club Brugge-speler zoekt beter al een oplossing

De opdracht voor Club Brugge is duidelijk: dinsdag moet er gestunt worden tegen Atlético Madrid in de Champions League. Maar coach Ivan Leko moet het doen zonder de geschorste Raphael Onyedika. Opvallend: zelfs dan is er geen plaats voor Ludovit Reis in de selectie.

Waar gedacht werd dat de Nederlander zou profiteren van de afwezigheid van Onyedika om toch minstens bij de kern te zitten, blijkt het tegendeel waar. Leko heeft naar eigen zeggen meerdere alternatieven achter de hand om het middenveld te herschikken.

Dat zegt veel over zijn huidige positie binnen de kern. Andere zomeraanwinsten vonden intussen hun draai in Jan Breydel en kregen vertrouwen in grote wedstrijden. Reis daarentegen lijkt steeds verder weg te zakken in de pikorde.

Ludovit Reis zit niet eens bij de 23, vertrek in de zomer lijkt zich op te dringen

Nochtans betaalde Club een stevig bedrag om hem binnen te halen. Zijn start werd bemoeilijkt door fysieke problemen en een operatie aan de schouder, maar intussen is hij alweer geruime tijd fit. Speelkansen blijven echter uit.

Sinds Leko het roer overnam, mocht de middenvelder slechts sporadisch invallen. Zelfs in wedstrijden waarin rotatie of blessures zich opdrongen, bleef zijn rol beperkt. Dat hij nu, ondanks een schorsing in zijn positie, niet eens tot de 23 behoort, onderstreept zijn moeilijke situatie.

De vraag dringt zich op of er nog een weg terug is. Als Reis zelfs in deze omstandigheden geen optie vormt, lijkt zijn toekomst in Brugge bijzonder onzeker. Een vertrek, eventueel via een omweg, wordt steeds realistischer.