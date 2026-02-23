Marc Degryse zag Bart Verhaeghe verkeerd handelen bij Club Brugge

Marc Degryse zag Bart Verhaeghe verkeerd handelen bij Club Brugge
Foto: © photonews

Club Brugge trekt met ambitie naar Atlético Madrid na de 3-3 in eigen huis. Toch zorgden uitspraken van voorzitter Bart Verhaeghe over de budgetverschillen voor discussie, onder meer bij Marc Degryse.

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen Atlético Madrid in de Champions League. De terugwedstrijd wordt gespeeld in Spanje, nadat blauw-zwart afgelopen week 3-3 gelijkspeelde tegen Atlético. Na dat gelijkspel deed voorzitter Bart Verhaeghe enkele opvallende uitspraken.

Hij stelde dat de budgetten van beide ploegen niet te vergelijken zijn. De werkelijkheid tussen Belgische en Spaanse topclubs noemde hij ook een megawereld van verschil. Iets wat Marc Degryse liever niet had gehoord.

Degryse niet akkoord met uitspraken Verhaeghe

"Als Club Brugge uit de beker vliegt tegen Charleroi of nul op zes pakt tegen La Louvière hoor ik niet spreken over die budgetten. Dan moet je het ook niet doen als de waardeverhoudingen in Europa andersom zijn", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Op die manier presenteert Club Brugge zich als een kleine club", vindt Degryse. "Ik zou zeggen: laat dat maar over aan de ‘kleintjes’. En dat is Club Brugge al láng niet meer. Ook niet in Europa. Verhaeghe legde een verkeerd accent en deed zo zijn eigen ploeg en werk tekort", is hij scherp.

Lees ook... Atlético-coach Diego Simeone heeft Club Brugge héél goed in de gaten gehouden dit weekend
De analist vindt dat Verhaeghe beter focust op de enorme groei die Club Brugge de laatste jaren gekend heeft. Dinsdag heeft het de kans om iets historisch neer te zetten door Atlético uit te schakelen. "Als het daar nu in slaagt, zal Club door heel Europa bekeken worden als een vaste waarde in de knock-out-fase van de Champions League. Dat zou onwaarschijnlijk knap zijn."

