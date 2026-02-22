Zat Club al met hoofd in Madrid? Bjorn Meijer denkt daar anders over

Bjorn Meijer mocht nog eens starten bij Club Brugge. De Nederlander scoorde het openingsdoelpunt tegen OHL, zijn eerste goal van het seizoen.

Scoren was voor Club Brugge moeilijk in de eerste helft tegen OH Leuven, er werden heel wat kansen de nek omgewrongen. Ook Meijer trapte een kans hoog over, maar net na de rust kon de Nederlander wel scoren.

Meijer nog eens in de basis

Voor de Nederlander zijn eerste doelpunt dit seizoen voor Club. Meijer stond ook voor het eerst sinds midden december tegen Dender nog eens in de basis, een kwartier voor tijd werd hij wel vervangen.

Deed het deugd voor Meijer om nog eens te kunnen starten? "Zeker, het was toch alweer een tijdje geleden. Je leeft toch altijd naar zo'n wedstrijd toe als je mag starten." En hij trok ook mee de zege van Club over de streep.

Zat Club al met het hoofd bij Atlético?

Zat de wedstrijd tegen Atlético Madrid van dinsdag al in de hoofden van de spelers van blauw-zwart? "Ik heb dat gevoel niet echt gehad. Er waren ook een aantal nieuwe spelers in de basis die gretig waren om zich te tonen."

"In het verleden hebben we het wel vaker moeilijk gehad tussen Europese wedstrijden. Al vind ik niet dat we het echt moeilijk hebben gehad, al lijkt dat op het vlak van de score wel zo. Maar voor mij was het wel een verdiende overwinning."