Brandon Morren
Brandon Morren en Muzamel Rahmat
🎥 Kwam Antwerp hier heel goed weg tegen Union?

Tijdens de wedstrijd Union-Antwerp was er een discutabel moment. De VAR keurde een doelpunt van Antwerp goed terwijl Vincent Janssen de bal met de arm raakte.

Union Saint-Gilloise ontving Antwerp op de 26e speeldag van de Jupiler Pro League. De Brusselaars wilden zich voor eigen publiek herpakken na het 1-1-gelijkspel tegen Standard van vorige week.

Union maakte het verschil voor rust. Promise David waagde zijn kans en de bal, afgeweken door Zeno Van Den Bosch, belandde in doel. Het doelpunt werd als een eigen doelpunt toegekend.

Discutabel doelpunt voor Antwerp

Na de pauze kwam Antwerp langszij. Anthony Valencia scoorde in de 51e minuut na een voorzet van Vincent Janssen. De fase zorgde voor discussie, omdat sommigen hands zagen, maar de VAR keurde het doelpunt goed en oordeelde dat het om een onopzettelijke aanraking ging. Had het doelpunt mogen tellen?

Door in de slotfase te blijven aandringen werd Union uiteindelijk beloond. Ross Sykes dook op in de 90e minuut en kopte de winnende treffer tegen de netten. Een uitstekende zaak voor de Brusselaars, die zo hun leidersplaats in het kampioenschap behouden.

Voor de Antwerpenaren ziet het er minder rooskleurig uit. The Great Old staat elfde met 30 punten, slechts twee punten meer dan OHL, dat voorlopig een plaats in de Play-Downs inneemt.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Union SG
Vincent Janssen

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
La Louvière La Louvière 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi

