Francky Dury is snoeihard voor Anderlecht

Francky Dury spaart zijn woorden niet voor Anderlecht. In aanloop naar Zulte Waregem - Anderlecht fileert de ex-coach de kern van paars-wit en wijst hij op structurele fouten die de club al jaren parten spelen.

Francky Dury volgt het Belgische voetbal nog steeds op de voet. Zondag bezoekt hij Zulte Waregem, de ploeg waar hij tien jaar lang actief was, voor de wedstrijd tegen Anderlecht. De voormalige coach had het nog even over paars-wit.

Dury ziet het helemaal niet zo positief in voor de Brusselaars. Over de kwaliteiten binnen de kern is hij pijnlijk duidelijk. "De Cat, dat is een goeie speler, maar hij zou nog zoveel beter zijn als hij fatsoenlijk omringd is", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Franck Dury is hard voor paars-wit

"Je hebt nog de keeper die iets uitstraalt (Coosemans, n.v.d.r.) en Thorgan Hazard die het verschil kan maken, maar alle anderen kan je bij manier van spreken vervangen. Het is gewoon te weinig. En dan verkopen ze Angulo nog. Dat je daar 20 miljoen euro voor krijgt is knap. Maar als je geen deftige vervanger kunt halen, mag je die nooit laten gaan", gaat Dury verder.

De voormalige trainer ziet dat er een structureel probleem is bij paars-wit. "Anderlecht is al een hele tijd de weg kwijt. Je kan niet het ene jaar goeie, ervaren Deense spelers halen, vervolgens op een zucht van de titel stranden, dan alles omslaan en enkel nog in jonge spelers investeren."

"Er moet dringend een duidelijke lijn in komen, want Club Brugge en Union lopen steeds verder weg. Intussen mag Jérémy Taravel, die ik in Waregem nog als prof heb laten debuteren, het oplossen. In de competitie wordt het lastig, dus hij moet maar maken dat hij de beker wint", besluit Dury.