Francky Dury is snoeihard voor Anderlecht

Francky Dury is snoeihard voor Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Francky Dury spaart zijn woorden niet voor Anderlecht. In aanloop naar Zulte Waregem - Anderlecht fileert de ex-coach de kern van paars-wit en wijst hij op structurele fouten die de club al jaren parten spelen.

Francky Dury volgt het Belgische voetbal nog steeds op de voet. Zondag bezoekt hij Zulte Waregem, de ploeg waar hij tien jaar lang actief was, voor de wedstrijd tegen Anderlecht. De voormalige coach had het nog even over paars-wit.

Dury ziet het helemaal niet zo positief in voor de Brusselaars. Over de kwaliteiten binnen de kern is hij pijnlijk duidelijk. "De Cat, dat is een goeie speler, maar hij zou nog zoveel beter zijn als hij fatsoenlijk omringd is", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Franck Dury is hard voor paars-wit

"Je hebt nog de keeper die iets uitstraalt (Coosemans, n.v.d.r.) en Thorgan Hazard die het verschil kan maken, maar alle anderen kan je bij manier van spreken vervangen. Het is gewoon te weinig. En dan verkopen ze Angulo nog. Dat je daar 20 miljoen euro voor krijgt is knap. Maar als je geen deftige vervanger kunt halen, mag je die nooit laten gaan", gaat Dury verder.

De voormalige trainer ziet dat er een structureel probleem is bij paars-wit. "Anderlecht is al een hele tijd de weg kwijt. Je kan niet het ene jaar goeie, ervaren Deense spelers halen, vervolgens op een zucht van de titel stranden, dan alles omslaan en enkel nog in jonge spelers investeren."

Lees ook... LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?
"Er moet dringend een duidelijke lijn in komen, want Club Brugge en Union lopen steeds verder weg. Intussen mag Jérémy Taravel, die ik in Waregem nog als prof heb laten debuteren, het oplossen. In de competitie wordt het lastig, dus hij moet maar maken dat hij de beker wint", besluit Dury.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Zulte Waregem - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Zulte Waregem
Francky Dury

Meer nieuws

LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?

LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?

10:57
Coach Vandenbroeck legt uit: waarom Jelle Vossen zijn basisplaats verloor bij Zulte Waregem

Coach Vandenbroeck legt uit: waarom Jelle Vossen zijn basisplaats verloor bij Zulte Waregem

09:30
4
Start Lemaréchal ook tegen Atlético? Leko velt zijn oordeel over eerste basisplaats Reactie

Start Lemaréchal ook tegen Atlético? Leko velt zijn oordeel over eerste basisplaats

13:15
De dag na de paniek: Union SG komt met nieuws naar buiten over Promise David

De dag na de paniek: Union SG komt met nieuws naar buiten over Promise David

13:00
LIVE: Eén wijziging bij Standard, Nicky Hayen kiest voor deze elf bij Genk Live

LIVE: Eén wijziging bij Standard, Nicky Hayen kiest voor deze elf bij Genk

12:28
🎥 Kwam Antwerp hier heel goed weg tegen Union?

🎥 Kwam Antwerp hier heel goed weg tegen Union?

12:30
3
Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

14:15
14
Dit heeft Antwerp-trainer Joseph Oosting te zeggen na late domper tegen Union SG

Dit heeft Antwerp-trainer Joseph Oosting te zeggen na late domper tegen Union SG

11:30
4
Heeft Renard de naam van zijn opvolger bij Anderlecht verklapt? Hallucinante anekdote

Heeft Renard de naam van zijn opvolger bij Anderlecht verklapt? Hallucinante anekdote

07:00
5
De meest beslissende Belg van Europa dit seizoen: Rudi Garcia kan er niet meer naast kijken

De meest beslissende Belg van Europa dit seizoen: Rudi Garcia kan er niet meer naast kijken

12:00
Johan Boskamp haalt fel uit: "Als dat klopt, mag die mafketel van mij gelijk oprotten"

Johan Boskamp haalt fel uit: "Als dat klopt, mag die mafketel van mij gelijk oprotten"

11:00
Club Brugge is gewaarschuwd: Atlético Madrid walst over Espanyol heen

Club Brugge is gewaarschuwd: Atlético Madrid walst over Espanyol heen

10:30
Alles of niets tegen KRC Genk: dit is de vermoedelijke opstelling van Standard

Alles of niets tegen KRC Genk: dit is de vermoedelijke opstelling van Standard

09:00
"Of het nu de ambitie is om de reguliere competitie te winnen?": Wouter Vrancken windt er geen doekjes om

"Of het nu de ambitie is om de reguliere competitie te winnen?": Wouter Vrancken windt er geen doekjes om

08:40
Hubert komt met meer nieuws over (zwaar?) geblesseerde David: "Eerst dachten we dat het om zijn hoofd ging"

Hubert komt met meer nieuws over (zwaar?) geblesseerde David: "Eerst dachten we dat het om zijn hoofd ging"

08:20
2
OHL laat punt liggen tegen Club: Maertens klaar en duidelijk over penaltymisser Schrijvers Reactie

OHL laat punt liggen tegen Club: Maertens klaar en duidelijk over penaltymisser Schrijvers

07:15
LIVE: Kan KV Mechelen tegen La Louvière de weg verder plaveien richting de Champions Play-Offs? Live

LIVE: Kan KV Mechelen tegen La Louvière de weg verder plaveien richting de Champions Play-Offs?

06:15
LIVE: KRC Genk kan de top zes ruiken, alles of niets voor Standard

LIVE: KRC Genk kan de top zes ruiken, alles of niets voor Standard

06:15
Mag KAA Gent nog dromen van de Champions' Play-offs? Rik De Mil is duidelijk

Mag KAA Gent nog dromen van de Champions' Play-offs? Rik De Mil is duidelijk

06:00
Club Brugge-spits Tresoldi heeft het toch moeilijk na keuze: "Een telefoontje had ik wel verwacht"

Club Brugge-spits Tresoldi heeft het toch moeilijk na keuze: "Een telefoontje had ik wel verwacht"

06:30
Spannende ontknoping in het Dudenpark: late kopbal beslist duel tussen Union en Antwerp

Spannende ontknoping in het Dudenpark: late kopbal beslist duel tussen Union en Antwerp

22:43
Vincent Euvrard moet nog ander probleem aanpakken bij Standard: "We proberen hen zo veel mogelijk te helpen"

Vincent Euvrard moet nog ander probleem aanpakken bij Standard: "We proberen hen zo veel mogelijk te helpen"

23:00
Olivier Deschacht fileert Union-sterkhouder: "Bij Anderlecht zou hij het moeilijker hebben"

Olivier Deschacht fileert Union-sterkhouder: "Bij Anderlecht zou hij het moeilijker hebben"

20:00
9
Ambities zijn nu wel héél duidelijk bij STVV en ze spreken ze ook uit

Ambities zijn nu wel héél duidelijk bij STVV en ze spreken ze ook uit

22:00
Komt hij nog in aanmerking voor WK met Rode Duivels? "Het zou teleurstelling zijn als ik er niet bij ben"

Komt hij nog in aanmerking voor WK met Rode Duivels? "Het zou teleurstelling zijn als ik er niet bij ben"

22:30
🎥 Moeilijke zege tegen OHL: Ivan Leko onthult waarom Club Brugge dat nodig had Reactie

🎥 Moeilijke zege tegen OHL: Ivan Leko onthult waarom Club Brugge dat nodig had

21:15
Explosieve onthulling van Olivier Renard over Anderlecht: "Er was een interne lastercampagne"

Explosieve onthulling van Olivier Renard over Anderlecht: "Er was een interne lastercampagne"

17:00
Kevin De Bruyne had heel bijzondere optie afgelopen zomer: "Er zijn vrij vergevorderde gesprekken geweest"

Kevin De Bruyne had heel bijzondere optie afgelopen zomer: "Er zijn vrij vergevorderde gesprekken geweest"

21:30
Tegen Atlético zal Club Brugge beter moeten doen: "Maar we laten tenminste geen punten liggen"

Tegen Atlético zal Club Brugge beter moeten doen: "Maar we laten tenminste geen punten liggen"

20:55
Penaltymisser breekt OH Leuven zuur op, Club Brugge ontsnapt en boekt moeizame zege

Penaltymisser breekt OH Leuven zuur op, Club Brugge ontsnapt en boekt moeizame zege

20:09
Oosting komt met heel slecht nieuws voor Antwerp, net voor aftrap tegen Union

Oosting komt met heel slecht nieuws voor Antwerp, net voor aftrap tegen Union

20:13
2
🎥 Wat een misser! Schrijvers laat gelijkmaker liggen tegen Club Brugge

🎥 Wat een misser! Schrijvers laat gelijkmaker liggen tegen Club Brugge

20:07
9
Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld"

Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld"

15:30
16
Club Brugge-speler grijpt alles aan om te verbeteren en blessures te vermijden: de marginal gains

Club Brugge-speler grijpt alles aan om te verbeteren en blessures te vermijden: de marginal gains

19:30
1
JPL-uitblinker gaat door wel heel zware privésituatie: "Ja, ik was bang voor mijn familie"

JPL-uitblinker gaat door wel heel zware privésituatie: "Ja, ik was bang voor mijn familie"

19:15
Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

21/02
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
La Louvière La Louvière 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over 🎥 Kwam Antwerp hier heel goed weg tegen Union? The Purple Knight The Purple Knight over Union SG - Antwerp: 1-1 Sv1978 Sv1978 over Coach Vandenbroeck legt uit: waarom Jelle Vossen zijn basisplaats verloor bij Zulte Waregem roodwit1880 roodwit1880 over Dit heeft Antwerp-trainer Joseph Oosting te zeggen na late domper tegen Union SG Vital Verheyen Vital Verheyen over Olivier Deschacht fileert Union-sterkhouder: "Bij Anderlecht zou hij het moeilijker hebben" Andreas2962 Andreas2962 over Heeft Renard de naam van zijn opvolger bij Anderlecht verklapt? Hallucinante anekdote wilmabar123 wilmabar123 over Hubert komt met meer nieuws over (zwaar?) geblesseerde David: "Eerst dachten we dat het om zijn hoofd ging" azizi azizi over La Louvière - KV Mechelen: - RememberLierse RememberLierse over Tweedeklasser is dé kweekgrond voor talent dat naar 1A trekt: CV is intussen indrukwekkend Kempenaar Kempenaar over Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved