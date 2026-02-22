Coach Vandenbroeck legt uit: waarom Jelle Vossen zijn basisplaats verloor bij Zulte Waregem

Jelle Vossen is bij Zulte Waregem zijn basisplaats al kwijt sinds het seizoensbegin en moet het vooral met invalbeurten doen. Trainer Sven Vandenbroeck legt uit waarom de ervaren spits dit seizoen minder minuten krijgt.

Aan het begin van het seizoen kreeg Jelle Vossen nog enkele basisplaatsen bij Zulte Waregem. Nadien verdween hij naar de achtergrond. De spits mag nog af en toe invallen, maar blijft voornamelijk op de bank.

Het is iets waar dit seizoen al vaak over gepraat werd. "Dat is al heel het seizoen een item", beseft trainer Sven Vandenbroeck bij De Zondag. "Die vraag krijg ik zowat elke dag, van supporters, van media, van mensen bij mij in het dorp en als ik in Limburg ga wandelen ook van Limburgers."

Vandenbroeck kiest bewust voor ander profiel in aanval

Maar Vandenbroeck legt ook uit waarom Vossen een pak minder speelt. "Kijk, na zes wedstrijden zijn we een targetspits gaan halen omdat we tot het besef waren gekomen dat we een iets andere weg moesten opgaan."

"Sindsdien doen we het met Ementa voorin, met Erenbjerg rond hem en met op de flanken jongens die de diepte opzoeken", gaat hij verder. Vandenrbroeck is ervan overtuigd dat het zo beter is. "Offensief hebben we volgens mij de juiste keuzes gemaakt."

De band tussen de trainer en Vossen is ook veranderd. "Wat koeler dan vorig jaar, en dat begrijp ik. Maar Jelle is een topprof die elke dag hard werkt", aldus Vandenbroeck.