Analist overtuigd dat keuze van Nicky Hayen wel eens verkeerd kan uitdraaien

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Analist overtuigd dat keuze van Nicky Hayen wel eens verkeerd kan uitdraaien
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nog vijf wedstrijden staan er op het programma in de Jupiler Pro League. Het is en blijft ondertussen bijzonder spannend voor de plekjes in de top zes.

Drummen voor de top zes

Union SG, STVV en Club Brugge zijn al zeker van hun deelname aan de Champions’ Play-offs, maar daarachter is het drummen. Maar liefst twaalf clubs komen mathematisch nog in aanmerking.

Met nog vijftien punten te verdienen is er nog veel mogelijk. Ploegen die op het juiste moment de perfecte flow vinden kunnen nog een stevige stap voorwaarts zetten in het klassement.

KRC Genk staat momenteel op de zevende plaats en heeft met Standard, Gent en STVV in eigen huis en verplaatsingen naar Union SG en La Louvière nog een drukke agenda. En daar blijft het helaas niet bij.

Hayen houdt vast aan zijn basiself

Na de 1-3 tegen Dinamo Zagreb komen er zo goed als zeker nog twee extra Europese wedstrijden bij tussen die vijf wedstrijden, wat meteen voor nog heel wat extra belasting zal zorgen. En dat zou wel eens een probleem kunnen worden.


“Hayen kiest vaak voor zijn zelfde basiself en dat kan Genk wel eens duur opbreken tijdens de eindsprint naar de top zes”, oordeelt analist Tom Boudeweel bij Sporza. De tijd zal moeten uitwijzen of Hayen bij zijn filosofie blijft, of toch gaat roteren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Dinamo Zagreb live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (26/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Dinamo Zagreb
Nicky Hayen

Meer nieuws

LIVE: Tijd dringt voor Gent - nog twee verse krachten! Live

LIVE: Tijd dringt voor Gent - nog twee verse krachten!

22:21
KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

22:15
Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

21:54
Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

21:20
Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd

Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd

21:15
"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

21:00
Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn"

Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn"

20:45
1
OH Leuven (en Anderlecht) maken België trots: drie ploegen Europa in

OH Leuven (en Anderlecht) maken België trots: drie ploegen Europa in

20:15
Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

20:30
Grote vraagtekens over zijn toekomst bij STVV? Vrancken doet opvallende uitspraak

Grote vraagtekens over zijn toekomst bij STVV? Vrancken doet opvallende uitspraak

19:40
Goed nieuws: Rode Duivel opnieuw van de partij nadat hij deze week het veld verliet

Goed nieuws: Rode Duivel opnieuw van de partij nadat hij deze week het veld verliet

20:00
📷 OFFICIEEL Club Brugge sluit straffe deal met talentvolle winger

📷 OFFICIEEL Club Brugge sluit straffe deal met talentvolle winger

19:20
Gent-aanwinst heeft zelfde makelaar als rijtje toppers uit JPL en dat schept verwachtingen

Gent-aanwinst heeft zelfde makelaar als rijtje toppers uit JPL en dat schept verwachtingen

19:00
Eén raad voor Ivan Leko richting Atletico Madrid: "Dat zou het wel eens kunnen worden"

Eén raad voor Ivan Leko richting Atletico Madrid: "Dat zou het wel eens kunnen worden"

18:30
OFFICIEEL Oude kennis van Ivan Leko en Club Brugge aan de slag bij Tottenham

OFFICIEEL Oude kennis van Ivan Leko en Club Brugge aan de slag bij Tottenham

18:00
Wintertransfer Bouke Boersma legt haarfijn uit waarom hij voor KV Mechelen koos

Wintertransfer Bouke Boersma legt haarfijn uit waarom hij voor KV Mechelen koos

17:40
1
"Onderschat dat niet": Joedrick Pupe legt uit waarom hij nog geen minuten pakte bij STVV

"Onderschat dat niet": Joedrick Pupe legt uit waarom hij nog geen minuten pakte bij STVV

17:20
Speler opnieuw boven water bij KAA Gent? Vanhaezebrouck vraagt nog even te wachten

Speler opnieuw boven water bij KAA Gent? Vanhaezebrouck vraagt nog even te wachten

17:00
Genk-uitblinker verklapt geheim achter zijn onvermoeibare rushes: "Ramadan geeft me boost"

Genk-uitblinker verklapt geheim achter zijn onvermoeibare rushes: "Ramadan geeft me boost"

07:40
1
📷 'Ooit in beeld bij Chelsea en Man City: ex-spits van KAA Gent tekent in... tweede amateur'

📷 'Ooit in beeld bij Chelsea en Man City: ex-spits van KAA Gent tekent in... tweede amateur'

16:30
Frank Boeckx zegt hoe OH Leuven punten kan pakken tegen Club Brugge

Frank Boeckx zegt hoe OH Leuven punten kan pakken tegen Club Brugge

16:15
7
Ook dit trainersplan ligt klaar bij RSC Anderlecht: "Ik ga de uitdaging aan"

Ook dit trainersplan ligt klaar bij RSC Anderlecht: "Ik ga de uitdaging aan"

16:00
4
Veel zorgen voor Oosting en dan hebben we het niet alleen over een plekje in de top zes

Veel zorgen voor Oosting en dan hebben we het niet alleen over een plekje in de top zes

15:30
7
Wie vervangt "unieke" en geschorste Onyedika in Madrid? Leko staat voor lastige opdracht Analyse

Wie vervangt "unieke" en geschorste Onyedika in Madrid? Leko staat voor lastige opdracht

15:00
BAS doet belangrijke uitspraak over beloftenploegen in de Challenger Pro League

BAS doet belangrijke uitspraak over beloftenploegen in de Challenger Pro League

14:00
19
🎥 Club Brugge geeft heerlijke inkijk achter de schermen van duel met Atletico Madrid

🎥 Club Brugge geeft heerlijke inkijk achter de schermen van duel met Atletico Madrid

14:40
"Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"

"Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"

14:20
Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

22:23
6
"Dat pompt hij erin": Max Dean kan het duidelijk goed vinden met Rik De Mil

"Dat pompt hij erin": Max Dean kan het duidelijk goed vinden met Rik De Mil

13:30
"Contractvoorstel tienmaal meer dan wat ik bij Club had": maar Hautekiet ging er niet op in

"Contractvoorstel tienmaal meer dan wat ik bij Club had": maar Hautekiet ging er niet op in

13:00
1
Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge

Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge

12:40
6
Na KAA Gent nu ook bij Cercle Brugge op de bank: Dante Vanzeir spreekt zich uit

Na KAA Gent nu ook bij Cercle Brugge op de bank: Dante Vanzeir spreekt zich uit

12:20
5
KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

19/02
Anderlecht mag beginnen uitkijken naar andere trainer: dit lijkt de enige manier dat Alfred Schreuder komt

Anderlecht mag beginnen uitkijken naar andere trainer: dit lijkt de enige manier dat Alfred Schreuder komt

12:00
12
Koen Casteels naar Club Brugge? Dit verdient de Belgische doelman in Saoedi-Arabië

Koen Casteels naar Club Brugge? Dit verdient de Belgische doelman in Saoedi-Arabië

11:30
6
Een buitenkansje? Ex-verdediger van Club Brugge is nu transfervrij

Een buitenkansje? Ex-verdediger van Club Brugge is nu transfervrij

11:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 0-1 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-3 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahçe Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 2-1 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos Panathinaikos 2-2 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 0-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 26/02 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 26/02 Panathinaikos Panathinaikos
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 26/02 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 26/02 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 26/02 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 26/02 Fenerbahçe Fenerbahçe
KRC Genk KRC Genk 26/02 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Nieuwste reacties

De Groene Ridder. De Groene Ridder. over KAA Gent - Cercle Brugge: 0-0 Svédél Svédél over Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge ontleder ontleder ontleder ontleder over Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen zimbo zimbo over Na KAA Gent nu ook bij Cercle Brugge op de bank: Dante Vanzeir spreekt zich uit w-b forever w-b forever over Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Veel zorgen voor Oosting en dan hebben we het niet alleen over een plekje in de top zes CringeMedia CringeMedia over Koen Casteels naar Club Brugge? Dit verdient de Belgische doelman in Saoedi-Arabië RememberLierse RememberLierse over Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel" CringeMedia CringeMedia over Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras CringeMedia CringeMedia over Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved