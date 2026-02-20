Analist overtuigd dat keuze van Nicky Hayen wel eens verkeerd kan uitdraaien

Nog vijf wedstrijden staan er op het programma in de Jupiler Pro League. Het is en blijft ondertussen bijzonder spannend voor de plekjes in de top zes.

Drummen voor de top zes

Union SG, STVV en Club Brugge zijn al zeker van hun deelname aan de Champions’ Play-offs, maar daarachter is het drummen. Maar liefst twaalf clubs komen mathematisch nog in aanmerking.

Met nog vijftien punten te verdienen is er nog veel mogelijk. Ploegen die op het juiste moment de perfecte flow vinden kunnen nog een stevige stap voorwaarts zetten in het klassement.

KRC Genk staat momenteel op de zevende plaats en heeft met Standard, Gent en STVV in eigen huis en verplaatsingen naar Union SG en La Louvière nog een drukke agenda. En daar blijft het helaas niet bij.

Hayen houdt vast aan zijn basiself

Na de 1-3 tegen Dinamo Zagreb komen er zo goed als zeker nog twee extra Europese wedstrijden bij tussen die vijf wedstrijden, wat meteen voor nog heel wat extra belasting zal zorgen. En dat zou wel eens een probleem kunnen worden.



“Hayen kiest vaak voor zijn zelfde basiself en dat kan Genk wel eens duur opbreken tijdens de eindsprint naar de top zes”, oordeelt analist Tom Boudeweel bij Sporza. De tijd zal moeten uitwijzen of Hayen bij zijn filosofie blijft, of toch gaat roteren.