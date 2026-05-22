Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

SK Roeselare zal ook volgend seizoen in eerste afdeling van het amateurvoetbal aantreden. Nadat Sporting Hasselt donderdag alsnog groen licht kreeg voor een proflicentie via het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector, verdween definitief de hoop op een onverwachte promotie naar 1B.

Toch overheerst op Schiervelde niet alleen ontgoocheling. Binnen de club leeft ook het gevoel dat deze uitkomst sportief voordelen biedt. Roeselare kan zich nu zonder extra chaos voorbereiden op een nieuw seizoen waarin het opnieuw nadrukkelijk wil meestrijden voor promotie.

Hoop op een unieke kans

Dat Sporting Hasselt uiteindelijk toch zijn licentie kreeg, kwam eigenlijk niet meer als een grote verrassing. Na de zitting bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector sijpelden al snel positieve signalen naar buiten vanuit Limburg.

In Roeselare leefde de voorbije weken nochtans voorzichtig de hoop dat de deur naar het profvoetbal alsnog zou openzwaaien. Toen Hasselt eind vorige maand voorlopig geen licentie kreeg, begon men op Schiervelde te dromen van een versnelde promotie naar 1B.

“Zo’n trein passeert niet elke dag”, had voorzitter Verduyn toen al gezegd. “Als zo’n kans zich voordoet, moet je erop springen.”

Ook nu blijft hij achter die woorden staan. Binnen het bestuur leefde immers al langer de ambitie om op relatief korte termijn naar het profvoetbal door te groeien.





“We hebben altijd gezegd dat we binnen de drie jaar naar 1B willen promoveren”, legt Verduyn uit in Het Nieuwsblad. “Dit voelde als een unieke opportuniteit om dat sneller te realiseren dan verwacht.”

Te vroeg, maar toch klaar voor de uitdaging

Binnen de club beseften ze wel dat een onmiddellijke stap naar de Challenger Pro League bijzonder zwaar zou worden. Sportief én organisatorisch stond er nog heel wat werk te wachten.

“Toch hadden we het gevoel dat we er klaar voor waren”, zegt Verduyn. “Natuurlijk wisten we ook dat het misschien wat vroeg kwam. Maar welke club zou zo’n kans laten liggen?”

Roeselare had zijn dossier bovendien volledig in orde gebracht en voldeed wel aan alle voorwaarden. Dat zorgde intern voor extra vertrouwen dat een verrassende promotie eventueel mogelijk kon worden.

Uiteindelijk blijft de situatie dus ongewijzigd en moet SK Roeselare nog minstens één seizoen wachten op een mogelijke stap richting profvoetbal.

Focus nu volledig op sportieve promotie

Die duidelijkheid zorgt tegelijk ook voor rust binnen de club. Het oorspronkelijke plan kan nu gewoon uitgevoerd worden zonder bijkomende organisatorische stress.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen start zoals voorzien op 21 juli en de club hoeft geen extra gesprekken meer te voeren over een mogelijke omschakeling naar een volledig profstatuut.

“Sportief krijgen we nu extra tijd om verder te bouwen”, aldus Verduyn. “Vorig seizoen eindigden we al derde en ook komend seizoen willen we minstens opnieuw bij de top drie eindigen.”

Binnen de club is er vertrouwen dat die ambitie haalbaar is. Roeselare haalde al verschillende nieuwkomers binnen en gelooft sterk in de huidige kern.

“We weten dat we in eerste afdeling een belangrijke rol kunnen spelen”, klinkt het ambitieus. “In 1B zouden we wellicht het kleine broertje geweest zijn en misschien moeilijke tijden beleven. Hier willen we echt meedoen voor de prijzen.”

