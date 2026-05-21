Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

Na de promotie naar eerste klasse wacht KV Kortrijk een drukke zomer. Terwijl de club werk maakt van versterking en contractverlengingen, dreigen ook enkele belangrijke pionnen te vertrekken. Ondertussen werd al afscheid genomen van vier spelers.

Vanneste werkt achter de schermen verder

Hoewel spelers en staf momenteel van vakantie genieten, draait de transfermolen bij KV Kortrijk volop. Sporting director Nils Vanneste voert gesprekken over de kern voor volgend seizoen en denkt ook aan extra versterking binnen de technische staf.

“De staf is compleet, maar het valt niet uit te sluiten dat we ze nog versterken met een paar mensen”, zegt Vanneste aan Het Belang van Limburg. De club zette alvast een eerste belangrijke stap door het contract van Brecht Dejaegere met een jaar te verlengen. Ook Boris Lambert blijft aan boord en Gilles Ruyssen tekende een nieuw contract tot 2028.

Volgens Vanneste was Dejaegere vorig seizoen van grote waarde. “We zijn blij dat Brecht er nog een jaartje bijdoet”, klinkt het tevreden bij de sportieve leiding.

Twee flinke tegenvallers voor Kortrijk

Tegelijk kreeg KV Kortrijk ook minder goed nieuws te verwerken. De komst van verdediger Joedrick Pupe lijkt namelijk bijzonder moeilijk te worden. De speler staat nog onder contract bij Vancouver Whitecaps en kan met STVV Europees voetbal spelen. “Hij blijft een interessante speler, maar ik denk dat hij daar zal proberen te blijven”, beseft Vanneste.

Daarnaast groeit de kans dat smaakmaker Thierry Ambrose vertrekt. De aanvaller speelde een belangrijke rol in de promotie, maar geniet belangstelling van andere clubs. Door zijn sterke seizoen en hoge marktwaarde lijkt een transfer voor alle partijen bespreekbaar.





“Er is logischerwijze nogal wat belangstelling voor onze spelers”, aldus Vanneste, die beseft dat sterke prestaties altijd interesse opwekken.

Vier vertrekkers en vroege voorbereiding

Jonathan Afolabi, Youssef Challouk, Manuel Osifo en Cassius Mailula maken volgend seizoen geen deel meer uit van de kern. Hun contract loopt af of opties werden niet gelicht.

“Er is een evaluatie geweest”, legt Vanneste uit. Volgens hem voldeden de spelers onvoldoende aan de verwachtingen of kregen ze te weinig speelminuten.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen start snel. Op 8 juni worden de spelers verwacht voor medische testen, drie dagen later volgt de eerste training. Op 17 juni staat al meteen een eerste oefenwedstrijd gepland.