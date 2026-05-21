Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

Danijel Milicevic wacht op een nieuwe kans als trainer. De voormalige coach van KAA Gent weigerde al meerdere aanbiedingen en blikt nu opvallend openhartig terug op zijn moeilijke periode bij de Buffalo's.

Moeilijke passage bij KAA Gent

Danijel Milicevic woont nog altijd in Gent, ondanks zijn pijnlijke vertrek bij KAA Gent vorig jaar. De voormalige middenvelder kreeg er als interim-coach onverwacht de leiding in een woelige periode, maar gaf nu toe dat de uitdaging misschien te groot was.

“Natuurlijk was ik niet ervaren genoeg”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. “Maar toen me werd gevraagd om als interim in te stappen, dacht ik dat mijn gebrek aan ervaring geaccepteerd werd.”

Milicevic schoof door vanuit de staf en moest een ploeg begeleiden die sportief én structureel onder druk stond. Ondanks zijn beperkte ervaring kreeg hij later toch een vast contract als hoofdcoach. Achteraf gezien had hij graag meer ondersteuning gekregen binnen de technische staf.

“Een ervaren iemand extra in de staf was welkom geweest, maar dat bleek tijdens het seizoen niet mogelijk”, gaf hij toe.

Zijn periode bij Gent kende wisselende resultaten, maar vooral de interne onrust en het gebrek aan stabiliteit bleken zwaar door te wegen. Toch bleef Milicevic geloven dat hij op langere termijn iets had kunnen uitbouwen in de Planet Group Arena.





Verrast door ontslag en klare taal

Het ontslag van Milicevic kwam uiteindelijk hard aan. Zeker omdat hij naar eigen zeggen andere signalen had gekregen vanuit de clubleiding. “Neen, makkelijk was het niet. Ik was uiteraard ontgoocheld”, vertelde hij. “Mij werd gezegd: ‘We geloven in jou, we gaan ook door volgend seizoen.’ En dan sta je plots op straat.”

De Zwitser met Bosnische roots maakte duidelijk dat hij zich niet kon vinden in die beslissing. Daarbij spaarde hij ook de club niet. “Een woord is een woord. Ik kon die beslissing slechts accepteren. Maar ik was het daar niet mee eens. ‘Jullie hebben een groter probleem dan de coach’, zei ik toen.”

Die uitspraak vat perfect samen hoe Milicevic terugkijkt op zijn passage bij Gent. Volgens hem lagen de problemen dieper dan alleen de resultaten op het veld. De ex-middenvelder suggereerde dat er binnen de clubstructuur meerdere zaken fout liepen en dat een trainerswissel niet volstond om alles op te lossen.

Nieuwe uitdaging lonkt

Ondanks die moeilijke ervaring blijft Milicevic ambitieus als trainer. Hij gebruikte het afgelopen jaar om zich verder te ontwikkelen en zijn diploma’s af te werken. “Ik had aanbiedingen, als assistent in België en als hoofdcoach in Zwitserland”, vertelde hij. “Maar ik wilde eerst hier het Pro Licence-diploma halen.”

Daarvoor volgde hij lessen samen met onder meer David Hubert, Sébastien Pocognoli en Hans Cornelis. Daarnaast trok hij naar Spanje, Zwitserland en Servië om verschillende coachingsstijlen te bestuderen.

Milicevic voelt zich nu klaar voor een nieuwe stap. Zowel een rol als hoofdcoach of assistent behoort tot de mogelijkheden, in België of het buitenland. Binnen de Jupiler Pro League lijken clubs die inzetten op jonge trainers of een vernieuwde sportieve structuur het meest logische profiel.

Teams uit de subtop of ambitieuze Challenger Pro League-clubs zouden kunnen aankloppen. Ook assistentenrollen bij ploegen die Europees voetbal ambiëren, blijven een piste voor de voormalige Buffalo-coach, maar concreet is er nog niks op dit moment.