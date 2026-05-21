Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

Brandon Morren, voetbaljournalist
Club Brugge kan donderdagavond kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Ivan Leko wil niet rekenen op Union, verandert niets aan zijn aanpak en houdt het simpel: winnen en klaar.

Club Brugge neemt het donderdagavond op tegen KV Mechelen. Het kan voor blauw-zwart dé wedstrijd van het seizoen worden, want bij een overwinning is het zeker van de landstitel. De supporters kijken al weken uit naar dit moment en hopen dat het felbegeerde kampioenschap in het eigen Jan Breydelstadion gevierd kan worden. Ook bij een gelijkspel of een nederlaag kan de champagne ontkurkt worden, maar dan hangt het af van het resultaat van Union SG. De spanning in de Jupiler Pro League bereikt hiermee een absoluut kookpunt, aangezien de Brusselse club de druk op de koploper maximaal blijft opvoeren.

Leko houdt vast aan vertrouwde ploeg

Ivan Leko liet voor de grote wedstrijd al in zijn kaarten kijken. De Kroaat geeft aan dat hij geen zotte dingen zal doen en vasthoudt aan zijn succesvolle formule van de voorbije weken. "Ons idee is om niets te veranderen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Daar is ook geen reden toe. Natuurlijk zijn we nog anderhalve dag voor de wedstrijd, dus er kan van alles gebeuren. Maar neen, normaal blijft de ploeg ongewijzigd." De focus ligt op de vertrouwde automatismen en rust binnen de spelersgroep.

De doelmannenkwestie blijft ook leven. Simon Mignolet is aan de laatste wedstrijden van zijn carrière bezig, maar zal naar alle waarschijnlijkheid op de bank zitten tegen Malinwa. Hoewel zijn status als clubicoon onomstreden is, kiest de staf in deze beslissende fase voor de huidige vorm. "Dat Simon Mignolet zondag nog één kans op een afscheid krijgt? Daar denken we helemaal nog niet aan. Eerst donderdag, eerst KV Mechelen. Dat wordt al moeilijk genoeg."

Club wil niet rekenen op Union

Club is bij winst zeker van de titel, maar in alle andere gevallen moet er gekeken worden naar het resultaat van Union. Toch wil hij tijdens de wedstrijd van zijn eigen ploeg niet weten hoe het verloopt bij de Brusselaars, die KAA Gent in de ogen kijken. Het scenario is duidelijk, maar Leko weigert om met de radio in de hand op de trainersbank te zitten.

"Neen. Meer zelfs: onze matchvoorbereiding wordt dezelfde als de afgelopen vijf maanden", gaat hij verder. "Wij jagen op overwinningen en veranderen niets aan onze aanpak. Dus het resultaat in andere matchen is van ondergeschikt belang. Gelukkig bevinden we ons in een situatie waar wij beslissen. Dan moet je het gewoon afmaken." Die luxepositie wil blauw-zwart dan ook niet meer uit handen geven.

Geen speciale speech voor kampioensmatch

Voor de troepen van Ivan Leko wordt dit de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Extra motivatie hebben ze niet nodig. De Kroatische trainer hoeft dan ook geen speciale speech voor te bereiden. "Zulke dingen bereid ik nooit voor", benadrukt hij nog bij Het Nieuwsblad.

"Weet je: ik ben een eenvoudig persoon, ik doe graag normaal. Als spelers of stafleden met mij praten, is dat altijd op een normale manier. Iedereen die mij goed kent, weet dat ik een man van het moment ben. En dan mag het nog een speciale dag zijn: just play football." Met deze nuchtere filosofie hoopt de coach de ultieme bekroning te vieren.

Volg KV Mechelen - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 20:30 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 20:30 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:30 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

