OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso
Foto: © photonews
Word fan van OH Leuven! 503

OH Leuven neemt na dit seizoen afscheid van drie spelers. Vooral het vertrek van kapitein Mathieu Maertens springt in het oog na negen jaar en 253 wedstrijden voor de club.

OH Leuven staat alleen laatste in de Europe Play-offs met 23 punten. De club heeft niets om nog voor te spelen dit seizoen, maar toch worden het nog twee speciale wedstrijden voor een aantal spelers. OHL kondigde donderdag namelijk aan dat drie jongens de club zullen verlaten na dit seizoen.

Maertens krijgt afscheid na negen jaar OHL

De grootste naam waar de Leuvense club afscheid van neemt is die van Mathieu Maertens. Na negen jaar zullen de wegen van de middenvelder en OHL scheiden, meldde de club zelf via sociale media. Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen wordt hij in de bloemetjes gezet.

"Het contract van de kapitein wordt niet verlengd. Tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen KRC Genk gaan we Mathieu het afscheid geven dat hij verdient", klinkt het nog. De 31-jarige Belg kwam in de zomer van 2017 over van Cercle Brugge. Sindsdien speelde hij maar liefst 253 wedstrijden in het shirt van OHL. Hij scoorde 48 doelpunten en gaf 23 assists. Nu is hij dus vrij om te tekenen waar hij maar wil.

Ook Maziz en Prévot vertrekken uit Leuven

Het blijft echter niet bij het vertrek van Maertens alleen. "Ook de contracten van Youssef Maziz en Maxence Prévot worden niet verlengd. Beide spelers worden zaterdag ook in de bloemetjes gezet", laat OH Leuven weten.


Maziz werd in de zomer van 2023 weggekaapt bij het Franse FC Metz. Hij kwam 113 keer in actie voor de club uit de studentenstad en was goed voor 15 doelpunten en 16 assists. Ook doelman Prévot ligt sinds 2023 onder contract bij OHL, waar hij het doel 27 keer mocht verdedigen. Recent was hij de doublure van Tobe Leysen. Toen de Geelse doelman met een blessure zat mocht Prévot opdraven tussen de palen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
Mathieu Maertens
Youssef Maziz
Maxence Andre Prévôt

Meer nieuws

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50
Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

11:40
LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

11:00
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

10:45
WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

10:30
1
Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

10:10
Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

09:00
Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

09:30
Hij heeft niet getreuzeld: Frédéric Taquin staat na vertrek bij RAAL al dicht bij nieuwe job

Hij heeft niet getreuzeld: Frédéric Taquin staat na vertrek bij RAAL al dicht bij nieuwe job

08:30
Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

08:02
1
Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

07:20
1
Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

06:45
22
'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

06:15
Vertrekt Felice Mazzu alweer bij OH Leuven? "Ik heb het gelezen..."

Vertrekt Felice Mazzu alweer bij OH Leuven? "Ik heb het gelezen..."

21:20
'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

22:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

22:00
'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

22:30
1
🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

22:54
7
AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes

AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes

21:40
'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

21:00
3
Na vier ontslagen op rij: is dit nu al de laatste kans voor Edward Still?

Na vier ontslagen op rij: is dit nu al de laatste kans voor Edward Still?

20:40
2
Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

20:31
Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi Analyse

Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi

20:00
1
OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

18:48
12
Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

19:15
4
Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

18:30
Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

18:00
Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

17:20
Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

17:40
Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

17:00
4
Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

16:40
1
Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

16:20
1
Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

16:00
7
Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

15:20
4
Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

15:00
Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

14:41

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 20:30 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 20:30 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:30 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

aangespoelde aangespoelde over Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras Goro Goro over WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr. Nabucodonosor Nabucodonosor over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Walter Baseggio Walter Baseggio over Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen André Coenen André Coenen over Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning LordJozef LordJozef over OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi laszlo laszlo over OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar TatstOn TatstOn over "Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union Goro Goro over 'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved