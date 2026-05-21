OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

OH Leuven neemt na dit seizoen afscheid van drie spelers. Vooral het vertrek van kapitein Mathieu Maertens springt in het oog na negen jaar en 253 wedstrijden voor de club.

OH Leuven staat alleen laatste in de Europe Play-offs met 23 punten. De club heeft niets om nog voor te spelen dit seizoen, maar toch worden het nog twee speciale wedstrijden voor een aantal spelers. OHL kondigde donderdag namelijk aan dat drie jongens de club zullen verlaten na dit seizoen.

Maertens krijgt afscheid na negen jaar OHL

De grootste naam waar de Leuvense club afscheid van neemt is die van Mathieu Maertens. Na negen jaar zullen de wegen van de middenvelder en OHL scheiden, meldde de club zelf via sociale media. Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen wordt hij in de bloemetjes gezet.

"Het contract van de kapitein wordt niet verlengd. Tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen KRC Genk gaan we Mathieu het afscheid geven dat hij verdient", klinkt het nog. De 31-jarige Belg kwam in de zomer van 2017 over van Cercle Brugge. Sindsdien speelde hij maar liefst 253 wedstrijden in het shirt van OHL. Hij scoorde 48 doelpunten en gaf 23 assists. Nu is hij dus vrij om te tekenen waar hij maar wil.

Ook Maziz en Prévot vertrekken uit Leuven

Het blijft echter niet bij het vertrek van Maertens alleen. "Ook de contracten van Youssef Maziz en Maxence Prévot worden niet verlengd. Beide spelers worden zaterdag ook in de bloemetjes gezet", laat OH Leuven weten.



Maziz werd in de zomer van 2023 weggekaapt bij het Franse FC Metz. Hij kwam 113 keer in actie voor de club uit de studentenstad en was goed voor 15 doelpunten en 16 assists. Ook doelman Prévot ligt sinds 2023 onder contract bij OHL, waar hij het doel 27 keer mocht verdedigen. Recent was hij de doublure van Tobe Leysen. Toen de Geelse doelman met een blessure zat mocht Prévot opdraven tussen de palen.