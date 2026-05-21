Brandon Morren
Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch
Club Brugge kan donderdagavond kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. In de selectie valt vooral de terugkeer van Kyriani Sabbe op. Nordin Jackers is er ook weer bij terwijl Lynnt Audoor uit de selectie valt.

Club Brugge neemt het donderdagavond op tegen KV Mechelen. Voor blauw-zwart is het een titelmatch want bij een overwinning is het zeker van het kampioenschap. Zelfs bij een gelijkspel of nederlaag is de landstitel mogelijk vanavond.

De grote prijs ligt binnen handbereik, maar er moet natuurlijk eerst nog gespeeld worden. Ondertussen maakte de club ook bekend welke namen het zullen moeten doen tegen KV Mechelen. Via de clubwebsite deelde blauw-zwart haar selectie.

Sabbe terug in selectie voor mogelijke titelmatch

In vergelijking met de wedstrijd tegen Union SG zien we twee duidelijke nieuwkomers. Nordin Jackers zit weer bij de selectie tegen Malinwa, net als Kyriani Sabbe. De flankverdediger was out sinds het begin van de play-offs en zijn seizoen leek erop te zitten.

Dat hij een terugkeer maakt in de selectie is bijzonder goed nieuws voor de Bruggelingen. Sabbe zal, behoudens een grote verrassing, wel niet starten. Coach Ivan Leko gaf al aan dat het plan is om geen veranderingen door te voeren. Een invalbeurt zou uiteraard wel mogelijk zijn voor Sabbe. 

Voor Club komt die extra optie op de flank op een ideaal moment. In een mogelijk intense titelmatch kan extra frisheid op de bank in de slotfase nog belangrijk worden. Lynnt Audoor is de enige speler die uit de selectie is verdwenen tegenover de wedstrijd tegen Union.

De volledige selectie van Club Brugge:

  • 22. Simon Mignolet
  • 29. Nordin Jackers
  • 16. Dani van den Heuvel
  • 81. Argus Vanden Driessche
  • 65. Joaquin Seys
  • 14. Bjorn Meijer
  • 44. Brandon Mechele
  • 04. Joel Ordóñez
  • 41. Hugo Siquet
  • 58. Jorne Spileers
  • 64. Kyriani Sabbe
  • 25. Aleksandar Stanković
  • 15. Raphael Onyedika
  • 10. Hugo Vetlesen
  • 20. Hans Vanaken
  • 11. Cisse Sandra
  • 08. Christos Tzolis
  • 09. Carlos Forbs
  • 67. Mamadou Diakhon
  • 17. Romeo Vermant
  • 07. Nicolò Tresoldi
  • 19. Gustaf Nilsson
