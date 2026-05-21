KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
De KBVB heeft de scheidsrechters voor de slotspeeldag bekendgemaakt. Terwijl Club Brugge donderdag al kampioen kan worden, blijft er dit weekend nog heel wat op het spel.

Donderdag staat met KV Mechelen-Club Brugge mogelijk al de titelwedstrijd op het programma. Blauw-zwart kan dan kampioen worden, al moet de laatste speeldag sowieso nog afgewerkt worden. Ondertussen heeft de KBVB ook de scheidsrechters voor die slotspeeldag bekendgemaakt.

Afhankelijk van de resultaten van donderdag wordt het nog spannend in de Champions' Play-offs. In de Europe Play-offs staat alles nog op het spel: Standard en Genk strijden voor de eindwinst. De Rouches hebben momenteel een voorsprong van twee punten. Verder wordt ook de terugwedstrijd gespeeld tussen Dender en Lommel, wat bepaalt welke ploeg er volgend seizoen in de JPL zal actief zijn. Voor de wedstrijd Antwerp-Westerlo moeten de scheidsrechters nog aangeduid worden.

23/05/2026 – 20:45 OUD-HEVERLEE LEUVEN – K.R.C. GENK

Scheidsrechter: Bert Verbeke
Assistent 1: Martijn Tiesters
Assistent 2: Tom Vanpoucke
Vierde official: Matonga Simonini
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Jordy Vermeire
RO: Niels Bossuyt

23/05/2026 – 20:45 R. ANTWERP F.C. – K.V.C. WESTERLO

Scheidsrechter: TBC
Assistent 1: TBC
Assistent 2: TBC
Vierde official: TBC
VAR: TBC
AVAR: TBC
RO: TBC

23/05/2026 – 20:45 R. STANDARD DE LIEGE – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Scheidsrechter: Jan Boterberg
Assistent 1: Nick Senecaut
Assistent 2: Michiel De Cuyper
Vierde official: Anthony Letellier
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Ella De Vries
RO: Christophe Snoeck

24/05/2026 – 18:30 CLUB BRUGGE K.V. – K.A.A. GENT

Scheidsrechter: Erik Lambrechts
Assistent 1: Mathias Hillaert
Assistent 2: Quentin Blaise
Vierde official: Wim Smet
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Vito Di Vincenzo
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

24/05/2026 – 18:30 R. UNION ST-GILLOISE – R.S.C. ANDERLECHT

Scheidsrechter: Lawrence Visser
Assistent 1: Ruben Wyns
Assistent 2: Thibaud Nijssen
Vierde official: Wesli De Cremer
VAR: Simon Bourdeaud'hui
AVAR: Bryan Bijnens
RO: Mario Vanlommel

24/05/2026 – 18:30 K. ST.-TRUIDENSE V.V. – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Scheidsrechter: Jasper Vergoote
Assistent 1: Michael Geerolf
Assistent 2: Michele Seeldraeyers
Vierde official: Kevin Van Damme
VAR: Bert Put
AVAR: Gianni Seeldraeyers
RO: Dieter Van Esch

23/05/2026 – 18:15 F.C.V. DENDER E.H. – LOMMEL SK

Scheidsrechter: Lothar D'Hondt
Assistent 1: Romain Devillers
Assistent 2: Nico Claes
Vierde official: Massimiliano Ledda
VAR: Nathan Verboomen
AVAR: Lennert Jans
RO: Glenn Claes

