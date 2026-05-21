KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit
Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!
De KBVB heeft de scheidsrechters voor de slotspeeldag bekendgemaakt. Terwijl Club Brugge donderdag al kampioen kan worden, blijft er dit weekend nog heel wat op het spel.
Donderdag staat met KV Mechelen-Club Brugge mogelijk al de titelwedstrijd op het programma. Blauw-zwart kan dan kampioen worden, al moet de laatste speeldag sowieso nog afgewerkt worden. Ondertussen heeft de KBVB ook de scheidsrechters voor die slotspeeldag bekendgemaakt.
Afhankelijk van de resultaten van donderdag wordt het nog spannend in de Champions' Play-offs. In de Europe Play-offs staat alles nog op het spel: Standard en Genk strijden voor de eindwinst. De Rouches hebben momenteel een voorsprong van twee punten. Verder wordt ook de terugwedstrijd gespeeld tussen Dender en Lommel, wat bepaalt welke ploeg er volgend seizoen in de JPL zal actief zijn. Voor de wedstrijd Antwerp-Westerlo moeten de scheidsrechters nog aangeduid worden.
23/05/2026 – 20:45 OUD-HEVERLEE LEUVEN – K.R.C. GENK
Scheidsrechter: Bert Verbeke
Assistent 1: Martijn Tiesters
Assistent 2: Tom Vanpoucke
Vierde official: Matonga Simonini
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Jordy Vermeire
RO: Niels Bossuyt
23/05/2026 – 20:45 R. ANTWERP F.C. – K.V.C. WESTERLO
Scheidsrechter: TBC
Assistent 1: TBC
Assistent 2: TBC
Vierde official: TBC
VAR: TBC
AVAR: TBC
RO: TBC
23/05/2026 – 20:45 R. STANDARD DE LIEGE – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI
Scheidsrechter: Jan Boterberg
Assistent 1: Nick Senecaut
Assistent 2: Michiel De Cuyper
Vierde official: Anthony Letellier
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Ella De Vries
RO: Christophe Snoeck
Lees ook... Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld›
24/05/2026 – 18:30 CLUB BRUGGE K.V. – K.A.A. GENT
Scheidsrechter: Erik Lambrechts
Assistent 1: Mathias Hillaert
Assistent 2: Quentin Blaise
Vierde official: Wim Smet
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Vito Di Vincenzo
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho
24/05/2026 – 18:30 R. UNION ST-GILLOISE – R.S.C. ANDERLECHT
Scheidsrechter: Lawrence Visser
Assistent 1: Ruben Wyns
Assistent 2: Thibaud Nijssen
Vierde official: Wesli De Cremer
VAR: Simon Bourdeaud'hui
AVAR: Bryan Bijnens
RO: Mario Vanlommel
24/05/2026 – 18:30 K. ST.-TRUIDENSE V.V. – YELLOW RED K.V. MECHELEN
Scheidsrechter: Jasper Vergoote
Assistent 1: Michael Geerolf
Assistent 2: Michele Seeldraeyers
Vierde official: Kevin Van Damme
VAR: Bert Put
AVAR: Gianni Seeldraeyers
RO: Dieter Van Esch
23/05/2026 – 18:15 F.C.V. DENDER E.H. – LOMMEL SK
Scheidsrechter: Lothar D'Hondt
Assistent 1: Romain Devillers
Assistent 2: Nico Claes
Vierde official: Massimiliano Ledda
VAR: Nathan Verboomen
AVAR: Lennert Jans
RO: Glenn Claes
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief