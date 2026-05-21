Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het internationale voetbal staat mogelijk voor een van de grootste hervormingen uit de moderne geschiedenis. UEFA werkt namelijk aan een compleet nieuw kwalificatiesysteem voor landenteams, geïnspireerd op de vernieuwde UEFA Champions League.

Vanaf het seizoen 2028-2029 zou het traditionele systeem met kleine poules en heen- en terugwedstrijden verdwijnen. De Europese voetbalbond wil komaf maken met de voorspelbaarheid en de overvloed aan identieke affiches in de interlandperiodes.

Gebaseerd op Champions League-formule

In de huidige formule spelen landen vaak meerdere keren tegen dezelfde tegenstanders in korte tijd, wat volgens UEFA zowel sportief als commercieel minder aantrekkelijk is geworden. Daarom ligt er nu een revolutionair plan op tafel dat sterk lijkt op de nieuwe Champions League-opzet.

Concreet zou de UEFA Nations League volledig hervormd worden. De vier divisies verdwijnen en maken plaats voor drie grote leagues met telkens achttien landen. Die worden onderverdeeld in groepen van zes teams. Elk land speelt vervolgens zes wedstrijden tegen zes verschillende tegenstanders, in plaats van telkens een heen- en terugmatch tegen dezelfde landen.

Meer affiches tussen toplanden

Dat betekent dus meer variatie, meer topaffiches en minder “vriendschappelijke sfeer” tijdens interlands. Grote landen zouden elkaar vaker treffen, terwijl kleinere voetballanden meer kansen krijgen om zich te meten met uiteenlopende tegenstanders.

Ook de WK-kwalificaties zouden drastisch veranderen. Vandaag bestaan die nog uit klassieke groepen van vijf of zes landen, waarbij iedereen elkaar twee keer ontmoet. UEFA wil dat vervangen door een systeem met twee grote divisies. De sterkste 36 landen komen in een eliteleague terecht, terwijl de andere landen in een tweede niveau worden ondergebracht.

Eliteleague

In die eliteleague zouden drie groepen van twaalf landen gevormd worden. Elk land krijgt zes wedstrijden tegen zes verschillende opponenten, geselecteerd via loting uit verschillende niveaus. Het systeem moet spannender, eerlijker én commerciëler worden.

De bedoeling achter de hervorming is duidelijk: UEFA wil het internationale voetbal aantrekkelijker maken voor supporters, tv-zenders en sponsors. Interlandperiodes verliezen de laatste jaren steeds vaker aan populariteit tegenover het clubvoetbal, waar de absolute topwedstrijden elkaar in sneltempo opvolgen. Door het Champions League-model over te nemen, hoopt UEFA die kloof kleiner te maken.

Extra inkomsten uiteraard

Tegelijk wil de bond vermijden dat kleinere landen volledig uit de boot vallen. Daarom blijven promotie- en degradatieplay-offs bestaan. Bovendien zouden ook lager gerangschikte landen via barrages nog steeds een kans krijgen om zich te plaatsen voor grote toernooien zoals het FIFA World Cup of het EK.

De plannen passen binnen een bredere evolutie waarin UEFA steeds meer inzet op spectaculaire affiches en extra inkomsten. Sinds de hervorming van de Champions League, waarbij clubs ook tegen verschillende tegenstanders spelen in één grote rangschikking, ziet de bond duidelijk potentieel om hetzelfde concept door te trekken naar het internationale voetbal.

Nog zwaardere kalender?

Critici vrezen wel dat de kalender nóg zwaarder wordt voor topspelers, die nu al kreunen onder het aantal wedstrijden. Ook kleinere landen zouden bezorgd zijn dat de kloof met de Europese elite nog groter wordt. UEFA benadrukt echter dat het aantal interlands niet noodzakelijk stijgt, maar dat vooral de structuur verandert.

Als de plannen effectief groen licht krijgen, zou het internationale voetbal vanaf 2028 er compleet anders uitzien. Minder klassieke kwalificatiegroepen, meer topwedstrijden en een systeem dat veel sterker lijkt op het moderne clubvoetbal. UEFA lijkt daarmee klaar om opnieuw een voetbalrevolutie te ontketenen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Frankrijk

Meer nieuws

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50
LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

11:00
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

10:45
OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

10:51
1
WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

10:30
1
Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

10:10
Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

09:30
Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

09:00
Hij heeft niet getreuzeld: Frédéric Taquin staat na vertrek bij RAAL al dicht bij nieuwe job

Hij heeft niet getreuzeld: Frédéric Taquin staat na vertrek bij RAAL al dicht bij nieuwe job

08:30
Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

08:02
1
Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

07:20
1
Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

06:45
22
'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

06:15
AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes

AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes

21:40
🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

22:54
7
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

22:00
'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

22:30
1
'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

22:00
3
Vertrekt Felice Mazzu alweer bij OH Leuven? "Ik heb het gelezen..."

Vertrekt Felice Mazzu alweer bij OH Leuven? "Ik heb het gelezen..."

21:20
'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

21:00
3
Na vier ontslagen op rij: is dit nu al de laatste kans voor Edward Still?

Na vier ontslagen op rij: is dit nu al de laatste kans voor Edward Still?

20:40
2
Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

20:31
Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi Analyse

Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi

20:00
1
Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

19:15
4
OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

18:48
12
Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

18:30
Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

18:00
Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

17:40
Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

16:40
1
Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

17:20
Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

17:00
4
Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

16:20
1
Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

16:00
7
Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

15:20
4
Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

15:00
Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

14:41

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Play-offs - Finale
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina P1-1 Italië Italië
Kosovo Kosovo 0-1 Turkije Turkije
Tsjechië Tsjechië P2-2 Denemarken Denemarken
Zweden Zweden 3-2 Polen Polen

Nieuwste reacties

aangespoelde aangespoelde over Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras Goro Goro over WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr. Nabucodonosor Nabucodonosor over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Walter Baseggio Walter Baseggio over Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen André Coenen André Coenen over Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning LordJozef LordJozef over OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi laszlo laszlo over OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar TatstOn TatstOn over "Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union Goro Goro over 'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved