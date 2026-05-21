Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

Het internationale voetbal staat mogelijk voor een van de grootste hervormingen uit de moderne geschiedenis. UEFA werkt namelijk aan een compleet nieuw kwalificatiesysteem voor landenteams, geïnspireerd op de vernieuwde UEFA Champions League.

Vanaf het seizoen 2028-2029 zou het traditionele systeem met kleine poules en heen- en terugwedstrijden verdwijnen. De Europese voetbalbond wil komaf maken met de voorspelbaarheid en de overvloed aan identieke affiches in de interlandperiodes.

Gebaseerd op Champions League-formule

In de huidige formule spelen landen vaak meerdere keren tegen dezelfde tegenstanders in korte tijd, wat volgens UEFA zowel sportief als commercieel minder aantrekkelijk is geworden. Daarom ligt er nu een revolutionair plan op tafel dat sterk lijkt op de nieuwe Champions League-opzet.

Concreet zou de UEFA Nations League volledig hervormd worden. De vier divisies verdwijnen en maken plaats voor drie grote leagues met telkens achttien landen. Die worden onderverdeeld in groepen van zes teams. Elk land speelt vervolgens zes wedstrijden tegen zes verschillende tegenstanders, in plaats van telkens een heen- en terugmatch tegen dezelfde landen.

Meer affiches tussen toplanden

Dat betekent dus meer variatie, meer topaffiches en minder “vriendschappelijke sfeer” tijdens interlands. Grote landen zouden elkaar vaker treffen, terwijl kleinere voetballanden meer kansen krijgen om zich te meten met uiteenlopende tegenstanders.

Ook de WK-kwalificaties zouden drastisch veranderen. Vandaag bestaan die nog uit klassieke groepen van vijf of zes landen, waarbij iedereen elkaar twee keer ontmoet. UEFA wil dat vervangen door een systeem met twee grote divisies. De sterkste 36 landen komen in een eliteleague terecht, terwijl de andere landen in een tweede niveau worden ondergebracht.





Eliteleague

In die eliteleague zouden drie groepen van twaalf landen gevormd worden. Elk land krijgt zes wedstrijden tegen zes verschillende opponenten, geselecteerd via loting uit verschillende niveaus. Het systeem moet spannender, eerlijker én commerciëler worden.

De bedoeling achter de hervorming is duidelijk: UEFA wil het internationale voetbal aantrekkelijker maken voor supporters, tv-zenders en sponsors. Interlandperiodes verliezen de laatste jaren steeds vaker aan populariteit tegenover het clubvoetbal, waar de absolute topwedstrijden elkaar in sneltempo opvolgen. Door het Champions League-model over te nemen, hoopt UEFA die kloof kleiner te maken.

Extra inkomsten uiteraard

Tegelijk wil de bond vermijden dat kleinere landen volledig uit de boot vallen. Daarom blijven promotie- en degradatieplay-offs bestaan. Bovendien zouden ook lager gerangschikte landen via barrages nog steeds een kans krijgen om zich te plaatsen voor grote toernooien zoals het FIFA World Cup of het EK.

De plannen passen binnen een bredere evolutie waarin UEFA steeds meer inzet op spectaculaire affiches en extra inkomsten. Sinds de hervorming van de Champions League, waarbij clubs ook tegen verschillende tegenstanders spelen in één grote rangschikking, ziet de bond duidelijk potentieel om hetzelfde concept door te trekken naar het internationale voetbal.

Nog zwaardere kalender?

Critici vrezen wel dat de kalender nóg zwaarder wordt voor topspelers, die nu al kreunen onder het aantal wedstrijden. Ook kleinere landen zouden bezorgd zijn dat de kloof met de Europese elite nog groter wordt. UEFA benadrukt echter dat het aantal interlands niet noodzakelijk stijgt, maar dat vooral de structuur verandert.

Als de plannen effectief groen licht krijgen, zou het internationale voetbal vanaf 2028 er compleet anders uitzien. Minder klassieke kwalificatiegroepen, meer topwedstrijden en een systeem dat veel sterker lijkt op het moderne clubvoetbal. UEFA lijkt daarmee klaar om opnieuw een voetbalrevolutie te ontketenen.