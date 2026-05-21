Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

Brandon Morren
Youri Tielemans kroonde zich met Aston Villa tot winnaar van de Europa League. De Rode Duivel opende zelf de score en sprak na afloop trots over de ommekeer van zijn ploeg.

Youri Tielemans heeft er weer een nieuwe prijs bij. De Belgische middenvelder won woensdagavond de Europa League met Aston Villa door Freiburg met 0-3 te verslaan. De andere finalist schakelde eerder in het toernooi nog KRC Genk uit.

Onze landgenoot Youri Tielemans kon de score openen. Na 41 minuten spelen zette hij zijn ploeg op voorsprong met een geweldige knal na een ingestudeerd nummertje op corner. Buendia verdubbelde de voorsprong vlak voor rust.

Tielemans bekroont sterk seizoen met Europese prijs

Kort voor het uur maakte Rogers er 0-3 van, wat later ook de eindstand werd. Aston Villa won de Europa League en daar kon Tielemans moeilijk nog gelukkiger mee zijn. "Ik voel me geweldig", opende hij bij TNT Sports. "Mijn stem is een beetje weg, maar alles is goed. We hebben keihard gewerkt. Topprestatie. We hebben een geweldig seizoen gehad en om het zo af te sluiten, is fantastisch."

Maar niet alles verliep dit seizoen volgens plan bij Aston Villa. "Het is een seizoen geweest met heel wat ups en downs. We zijn echt bijzonder slecht begonnen. Onze lat lag veel te laag", erkent de Rode Duivel. Maar het seizoen op deze manier afsluiten, maakt alles toch weer goed.

"De manier waarop we het hebben omgedraaid, is een grote verdienste van de spelers en de staf. We zijn blijven werken. We zijn blijven geloven. Uiteindelijk hebben we de zege gepakt: volgend seizoen Champions League én een prijs", besluit een trotse Tielemans.

Het was voor hem ondertussen al zijn 133e wedstrijd voor de Villains en zijn tiende doelpunt bij de Engelse club. Verder was hij ook al goed voor 25 assists. Zijn contract loopt er nog tot juni 2028 en veel geruchten zijn er niet rond de middenvelder. Voorlopig lijkt alles erop te wijzen dat hij ook volgend seizoen nog de kleuren van Aston Villa draagt.

Freiburg 0-3 Aston Villa

