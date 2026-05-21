'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Ichem Ferrah staat deze zomer in de belangstelling van meerdere Europese clubs. De jonge aanvaller maakte indruk bij SC Cambuur en lijkt nu klaar voor een volgende stap. Ook twee Belgische topclubs volgen zijn situatie nauwgezet.

Sterk seizoen in Nederland

De naam van Ichem Ferrah klinkt steeds luider op de transfermarkt. De twintigjarige aanvaller speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij SC Cambuur en liet daar mooie cijfers optekenen. In 36 wedstrijden was hij goed voor twaalf doelpunten en zes assists.

Ferrah ligt nog tot juni 2027 onder contract bij Lille OSC, maar verschillende clubs hopen hem deze zomer binnen te halen. Volgens buitenlandse media tonen zowel KAA Gent als KRC Genk concrete interesse in de jonge offensieve speler.

Concurrentie uit meerdere landen

De Belgische clubs zijn niet alleen in de race. Ook Norwich City, FC Kopenhagen, Malmö FF en Feyenoord zouden het dossier van dichtbij opvolgen. Dat maakt van Ferrah een gegeerde pion op de zomerse transfermarkt.

De aanvaller keert normaal gezien eerst terug naar Lille voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Toch lijkt een definitieve doorbraak in Frankrijk allerminst zeker. Door de grote concurrentie bij Lille zou een nieuwe uitleenbeurt of een transfer een logische optie kunnen zijn.

Gent en Genk zoeken versterking

Vooral Gent en Genk lijken extra aanvallende impulsen te zoeken richting volgend seizoen. Beide clubs investeren de laatste jaren vaker in jong talent met groeipotentieel, en Ferrah past perfect in dat profiel.

De statistieken van de aanvaller spreken alvast in zijn voordeel. Met 12 goals en zes assists in 36 wedstrijden bewees hij dat hij rendement kan koppelen aan creativiteit. Bovendien heeft hij met zijn leeftijd nog heel wat ontwikkelingsmarge.

Of Lille bereid is om Ferrah al definitief te laten vertrekken, blijft voorlopig onduidelijk. De Franse club ziet hem mogelijk nog als een project voor de toekomst. Intussen hopen de geïnteresseerde clubs snel duidelijkheid te krijgen, want de concurrentie voor zijn handtekening neemt alleen maar toe.

