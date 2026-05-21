WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

Neymar werd door Carlo Ancelotti opgenomen in de selectie voor het WK 2026. Enkele dagen later maakte Santos bekend dat de Braziliaan opnieuw een kuitblessure heeft opgelopen.

Deze week hield heel Brazilië de adem in voor Neymar Jr. Veel supporters vreesden dat de Braziliaanse ster niet in de WK-selectie van Carlo Ancelotti zou zitten. Door zijn opeenvolgende blessures en fysieke kwetsbaarheid bestond er twijfel rond de speler van Santos. Uiteindelijk stond zijn naam toch op de lijst van de Italiaanse bondscoach.

Geen WK zonder Neymar voor de Brazilianen

Video’s van supporters die de selectie van Neymar vierden, overspoelden sociale media. Sommigen onderbraken zelfs even de persconferentie van Ancelotti, zo veel lawaai en emotie veroorzaakte de aankondiging. Ondanks de kritiek van de voorbije jaren blijft Neymar in Brazilië een speler apart.

Zijn laatste WK…

Op zijn 34ste weet de voormalige speler van PSG dat dit WK het laatste uit zijn carrière wordt. Ancelotti wilde een betrokken Neymar zien voor hij hem opnam in zijn groep. De Braziliaan ging akkoord met de eisen van de bondscoach en werkt al enkele weken bij Santos om in de best mogelijke omstandigheden aan het toernooi te beginnen.

Afgelopen nacht kwam Santos met nieuws dat de Brazilianen niet meteen geruststelde. Neymar kampt met een kuitprobleem en speelde niet mee in het Copa Sudamericana-duel tegen San Lorenzo, dat op 2-2 eindigde.

Kleine twijfel voor het WK



Rodrigo Zogaib, de coördinator van het medische centrum van de club, gaf een update over de Braziliaan. “Neymar heeft een lichte kuitblessure, een oedeem. Maar volgens ons plan zal zijn herstel ervoor zorgen dat hij volgende week fit is wanneer hij aansluit bij de nationale ploeg.” De Braziliaan zou vijf tot tien dagen aan de kant staan. Voorlopig komt zijn deelname aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico niet in gevaar.