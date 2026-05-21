DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

Enkele weken voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico hebben de Leopards hun programma moeten aanpassen. De Congolese selectie zal zich in België vestigen om het WK voor te bereiden.

De Congolese selectie heeft enkele weken voor het WK haar plannen gewijzigd. Door de ebola-uitbraak die momenteel het land treft, heeft de Congolese voetbalbond beslist om het toernooi in België voor te bereiden in plaats van in Congo. De Leopards zullen de komende weken in Europa doorbrengen om in een rustigere omgeving naar de start van het WK toe te werken.

Een eerste belangrijke afspraak staat gepland op 3 juni. De Democratische Republiek Congo neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Denemarken op Sclessin, in Luik. De aftrap is voorzien om 20.00 uur. Die wedstrijd moet de bondscoach de kans geven om de laatste details bij te sturen voor het vertrek naar de Verenigde Staten.

Matthieu Epolo keert terug naar Sclessin, maar met Congo

Doelman Matthieu Epolo speelt zo een thuiswedstrijd in het stadion van Standard. Geen enkele opgeroepen speler is actief in de lokale competitie. De organisatorische wijziging heeft rechtstreeks te maken met de gezondheidssituatie in het land. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een internationale waarschuwing uitgestuurd na een sterke stijging van het aantal vermoedelijke ebolagevallen.

De voorbije weken werden honderden mogelijke besmettingen vastgesteld, met meer dan honderd overlijdens. De gastlanden van het WK — de Verenigde Staten, Canada en Mexico — hebben hun gezondheidscontroles aan de grenzen aangescherpt. Personen die recent in Congo of buurlanden verbleven, zouden de toegang geweigerd kunnen worden.



De Congolese selectie zou daar niet door getroffen worden, aangezien de volledige voorbereiding uiteindelijk in Europa plaatsvindt voor de eerste wedstrijd tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo op 17 juni. Voor Congo wordt het pas de tweede WK-deelname uit de geschiedenis, na 1974. Bij die eerste deelname wonnen de Congolezen geen enkele wedstrijd en maakten ze geen enkel doelpunt.