Brandon Morren, voetbaljournalist
DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België
Enkele weken voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico hebben de Leopards hun programma moeten aanpassen. De Congolese selectie zal zich in België vestigen om het WK voor te bereiden.

De Congolese selectie heeft enkele weken voor het WK haar plannen gewijzigd. Door de ebola-uitbraak die momenteel het land treft, heeft de Congolese voetbalbond beslist om het toernooi in België voor te bereiden in plaats van in Congo. De Leopards zullen de komende weken in Europa doorbrengen om in een rustigere omgeving naar de start van het WK toe te werken.

Een eerste belangrijke afspraak staat gepland op 3 juni. De Democratische Republiek Congo neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Denemarken op Sclessin, in Luik. De aftrap is voorzien om 20.00 uur. Die wedstrijd moet de bondscoach de kans geven om de laatste details bij te sturen voor het vertrek naar de Verenigde Staten.

Matthieu Epolo keert terug naar Sclessin, maar met Congo

Doelman Matthieu Epolo speelt zo een thuiswedstrijd in het stadion van Standard. Geen enkele opgeroepen speler is actief in de lokale competitie. De organisatorische wijziging heeft rechtstreeks te maken met de gezondheidssituatie in het land. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een internationale waarschuwing uitgestuurd na een sterke stijging van het aantal vermoedelijke ebolagevallen.

De voorbije weken werden honderden mogelijke besmettingen vastgesteld, met meer dan honderd overlijdens. De gastlanden van het WK — de Verenigde Staten, Canada en Mexico — hebben hun gezondheidscontroles aan de grenzen aangescherpt. Personen die recent in Congo of buurlanden verbleven, zouden de toegang geweigerd kunnen worden.


De Congolese selectie zou daar niet door getroffen worden, aangezien de volledige voorbereiding uiteindelijk in Europa plaatsvindt voor de eerste wedstrijd tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo op 17 juni. Voor Congo wordt het pas de tweede WK-deelname uit de geschiedenis, na 1974. Bij die eerste deelname wonnen de Congolezen geen enkele wedstrijd en maakten ze geen enkel doelpunt.

OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

15:34
Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager en mikt hoger

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

15:00
De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

14:40
Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

14:12
Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

12:47
KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

1
Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50
Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

11:00
WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

5
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

10:51
Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

10:10
Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

1
Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

08:02
Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

07:20
Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

06:45
'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

06:15
🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

8
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

22:30
'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

22:00
AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes

21:40
Vertrekt Felice Mazzu alweer bij OH Leuven? "Ik heb het gelezen..."

21:20
'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

3
Na vier ontslagen op rij: is dit nu al de laatste kans voor Edward Still?

2
Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi Analyse

20:00
Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

19:15
OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

18:48
Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

18:30
Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

