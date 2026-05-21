Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Ardon Jashari volgt Club Brugge nog altijd op de voet vanuit Milaan. De Zwitser spreekt met veel lof over Hans Vanaken en sluit een terugkeer naar blauw-zwart later niet uit.

Ardon Jashari verliet Club Brugge in augustus trok na een bijzonder lange transferzomer naar AC Milan. Zoals u weet was dat in een hele soap uitgedraaid. Een kuitbeenbreuk remde zijn groei bij de Italiaanse topclub meteen af. Ondertussen is hij opnieuw fit, maar een vaste starter is hij nog niet. De Zwitserse middenvelder wisselt de bank af met de basis.

Jashari vol lof over Vanaken

Hij houdt zijn ex-club ook nog goed in de gaten. Zo had hij ook het fantastische doelpunt van Hans Vanaken tegen Union SG gezien. Zijn voormalige kapitein blijft een speler waar Jashari hard naar opkijkt.

"Ik wou dat ik langer dan één jaar met hem had kunnen samenspelen", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "Hans is misschien wel de beste speler uit de geschiedenis van Club. Ik ken het verleden niet zo goed als jij, maar wat ik van hem zag... Ik had Hans heel graag in een top 5-competitie bezig gezien."

"In Engeland bijvoorbeeld", gaat Jashari verder. "Tweevoetig, technisch perfect, goed schot, ijzersterk met de kop... Hans heeft van mij een betere voetballer gemaakt. Hij heeft me geholpen om de volgende stap in mijn carrière te zetten."

Titel gemist met geweldige selectie

Club Brugge kan donderdagavond kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Afgelopen seizoen greep blauw-zwart naast de titel na de ongeziene prestaties van Union SG tijdens de play-offs. Jashari won geen titel met blauw-zwart, en dat blijft wat steken. "Het voelt alsof er iets ontbreekt, ja", geeft hij toe. "Zeker omdat we een geweldige selectie hadden. Ik weet niet of dit Club beter is dan vorig seizoen... En dat zeg ik niet omdat ik er niet meer ben."



Ooit een terugkeer naar Club Brugge blijft optie

Hij doet de Club-fans zelfs dromen van een comeback, al zal dat uiteraard niet voor meteen zijn. "Ik heb het daarnet al gezegd: je weet nooit wat de toekomst brengt, of wie er over tien jaar nog bij Club zal werken, maar ik zeg absoluut geen neen tegen mijn carrière beëindigen in Brugge."