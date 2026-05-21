Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager en mikt hoger

Bij Eendracht Aalst gaat het plots snel. Het team promoveert van de Derde Amateurklasse naar de Tweede Amateurklasse, maar ondertussen zijn er ook een paar grote veranderingen op til bij de club. Zo komen er nieuwe sportieve bazen, zo blijkt.

Coach Dave De Herdt trekt niet mee naar het hogere niveau met Eendracht Aalst Lede. De club maakte het nieuws officieel bekend en kiest dus voor een nieuwe sportieve koers. Niet alleen moet Aalst een nieuwe trainer vinden, de club moet vooral bewijzen dat het eindelijk een duurzaam project kan uitbouwen.

Met Yannick De Rouck stelde de club woensdag zijn nieuwe algemeen manager voor. De gewezen topspits van SK Terjoden-Welle, die overkomt van telecombedrijf Telenet, zal een voltijdse functie bekleden weet Het Nieuwsblad.

Eendracht Aalst Lede heeft nieuwe algemeen manager

“Als kind heb ik altijd in de jeugd van Eendracht Aalst gevoetbald en ik ben ook nadien altijd fan gebleven. Ik werd gepolst door voorzitter Guy Valckenier en Jurgen Sonck van de sportieve cel. Ik was destijds aanvoerder van SK Terjoden-Welle, waar Guy voorzitter was, en we bouwden een goede band op."

"Jurgen Sonck kende ik via het bedrijfsleven en via zijn club Olympic Burst, waar ik nog als trainer en sportief manager actief was. Ik praatte evenwel ook met de andere ondersteuners van de club, want ik wou dat mijn aanstelling breedgedragen werd."

Wat brengt de toekomst voor Eendracht Aalst Lede?

"Ik merkte een enorm enthousiasme bij alle ondersteuners en besloot de uitdaging aan te gaan. Voor alle duidelijkheid: ik besef dat dit geen nine-to-five-job is.", aldus De Rouck bij zijn aanstelling als nieuwe algemeen manager.





Er gaat werk gemaakt worden van de uitbouw van het vrouwenvoetbal, er wordt gewerkt aan een stadiondossier en er moet natuurlijk ook sportief doorgroei komen. Is de start van het nieuwe Eendracht Aalst Lede nu eindelijk echt begonnen? "Hier heerst een gezonde visie", besloot De Rouck nog hoopvol over wat er de komende jaren nog allemaal kan komen.