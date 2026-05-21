Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager en mikt hoger

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager en mikt hoger

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Bij Eendracht Aalst gaat het plots snel. Het team promoveert van de Derde Amateurklasse naar de Tweede Amateurklasse, maar ondertussen zijn er ook een paar grote veranderingen op til bij de club. Zo komen er nieuwe sportieve bazen, zo blijkt.

Coach Dave De Herdt trekt niet mee naar het hogere niveau met Eendracht Aalst Lede. De club maakte het nieuws officieel bekend en kiest dus voor een nieuwe sportieve koers. Niet alleen moet Aalst een nieuwe trainer vinden, de club moet vooral bewijzen dat het eindelijk een duurzaam project kan uitbouwen.

Met Yannick De Rouck stelde de club woensdag zijn nieuwe algemeen manager voor. De gewezen topspits van SK Terjoden-Welle, die overkomt van telecombedrijf Telenet, zal een voltijdse functie bekleden weet Het Nieuwsblad.

Eendracht Aalst Lede heeft nieuwe algemeen manager

“Als kind heb ik altijd in de jeugd van Eendracht Aalst gevoetbald en ik ben ook nadien altijd fan gebleven. Ik werd gepolst door voorzitter Guy Valckenier en Jurgen Sonck van de sportieve cel. Ik was destijds aanvoerder van SK Terjoden-Welle, waar Guy voorzitter was, en we bouwden een goede band op."

"Jurgen Sonck kende ik via het bedrijfsleven en via zijn club Olympic Burst, waar ik nog als trainer en sportief manager actief was. Ik praatte evenwel ook met de andere ondersteuners van de club, want ik wou dat mijn aanstelling breedgedragen werd."

Wat brengt de toekomst voor Eendracht Aalst Lede?

"Ik merkte een enorm enthousiasme bij alle ondersteuners en besloot de uitdaging aan te gaan. Voor alle duidelijkheid: ik besef dat dit geen nine-to-five-job is.", aldus De Rouck bij zijn aanstelling als nieuwe algemeen manager.

Er gaat werk gemaakt worden van de uitbouw van het vrouwenvoetbal, er wordt gewerkt aan een stadiondossier en er moet natuurlijk ook sportief doorgroei komen. Is de start van het nieuwe Eendracht Aalst Lede nu eindelijk echt begonnen? "Hier heerst een gezonde visie", besloot De Rouck nog hoopvol over wat er de komende jaren nog allemaal kan komen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
3e amateurliga A
3e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eendracht Aalst
Eendracht Aalst Lede

Meer nieuws

OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

15:34
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

15:00
De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

14:40
2
Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

14:12
Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

13:35
DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

13:10
Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

12:47
KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

12:20
1
Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

12:10
Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50
Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

11:40
LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

11:00
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

10:45
OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

10:51
3
WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

10:30
5
Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

10:10
Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

09:30
1
Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

09:00
Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

08:02
1
Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

07:20
2
Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

06:45
32
'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

06:15
🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

22:54
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

22:00
'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

22:30
2
'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

22:00
3
AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes

AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes

21:40
3
Vertrekt Felice Mazzu alweer bij OH Leuven? "Ik heb het gelezen..."

Vertrekt Felice Mazzu alweer bij OH Leuven? "Ik heb het gelezen..."

21:20
'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

21:00
3
Na vier ontslagen op rij: is dit nu al de laatste kans voor Edward Still?

Na vier ontslagen op rij: is dit nu al de laatste kans voor Edward Still?

20:40
2
Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

20:31
Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi Analyse

Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi

20:00
2
Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

19:15
4
OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

18:48
14
Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

18:30
Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

3e amateurliga A

 Speeldag 30
Elene-Grotenberge Elene-Grotenberge 3-0 ST-Denijs Sport ST-Denijs Sport
WS Lauwe WS Lauwe 0-2 SV Rumbeke SV Rumbeke
Berlare Berlare 0-6 Eendracht Aalst Eendracht Aalst
Huldenberg Huldenberg 1-1 KVE Drongen KVE Drongen
Humbeek FC Humbeek FC 2-1 Blankenberge Blankenberge
Olsa Brakel Olsa Brakel 3-1 Erpe-Mere United Erpe-Mere United
Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 2-2 Tempo Overijse Tempo Overijse
Wambeek-Ternat Wambeek-Ternat 1-5 Appelterre-Eichem Appelterre-Eichem

Nieuwste reacties

azizi azizi over OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken Vital Verheyen Vital Verheyen over KV Mechelen - Club Brugge: - Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt... FCB vo altijd FCB vo altijd over De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi LLO LLO over Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen Thomme Thomme over Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken Thomme Thomme over 'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro' Walter Baseggio Walter Baseggio over WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr. Thomme Thomme over Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved