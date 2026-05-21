OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Thorgan Hazard vertrekt na dit seizoen bij Anderlecht. Paars-wit bevestigde dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd, nadat gesprekken over een nieuwe deal niets opleverden.

Het avontuur van Thorgan Hazard bij Anderlecht zit erop. De flankaanvaller heeft een aflopend contract en dat wordt niet verlengd. De voorbije weken en maanden werd er veel gespeculeerd over zijn toekomst, maar nu is er eindelijk duidelijkheid.

Anderlecht maakte het grote nieuws bekend via zijn sociale media. "De lach van het Park. Merci pour tout, Toto, et bon vent", klinkt het bij paars-wit. De post wordt vergezeld door een hoop foto's van zijn tijd bij paars-wit. Hazard verlaat het Lotto Park dus na deze week. Donderdag speelt Anderlecht nog tegen STVV en zondag gaat het op bezoek bij Union SG. Dat worden zijn laatste wedstrijden bij de Brusselaars.

Hazard en Anderlecht vinden geen akkoord over nieuw contract

Er waren gesprekken over een nieuw contract, maar die draaiden uiteindelijk op niets uit. Het idee van Anderlecht was altijd om hem een contract van één seizoen te geven met optie op een extra jaar, terwijl Hazard zelf meteen een overeenkomst voor twee seizoenen wou. Daar knelde het schoentje en er werd geen oplossing voor gevonden.

Behouden een grote verrassing zal Hazard naar het Franse Lens trekken. Dat is ook de club waar hij als prof doorbrak.

