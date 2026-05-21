Brandon Morren
Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK
Leandro Trossard kroonde zich met Arsenal tot kampioen van Engeland en mocht dus stevig vieren. De Rode Duivel vertelde bij HLN over het titelfeest, de aparte methodes van Mikel Arteta en zijn ambities richting het WK met België.

Arsenal kroonde zich deze week tot landskampioen in Engeland. The Gunners wonnen met 1-0 van Burnley nadat Kai Havertz het enige doelpunt van de partij scoorde. De champagne mocht ontkurkt worden en op die manier werd er een nieuwe Belg Premier League-winnaar: Leandro Trossard.

De voormalige winger van KRC Genk begon de wedstrijd in de basis, maar werd vervangen. Na het laatste fluitsignaal spurtte hij meteen het veld op.  "We hebben het goed gevierd. Iedereen was écht uitgelaten", vertelde hij in interview met Het Laatste Nieuws.

"Ik heb wodka-limonade gedronken.(lacht) Het was vooral speciaal om dat moment te kunnen delen met familie en vrienden. Het telefoontje met mijn zoontje zal ik niet snel vergeten", gaat de Rode Duivel verder.

Om die titel te behalen maakte trainer Mikel Arteta wel eens gebruik van opvallende methodes. Trossard getuigt ervan. "We moesten allemaal een citroen uitpersen. Als de persoon naast je er nog iets uit kreeg, zei de coach: ‘Je moet blijven doorgaan’. Hij maakte zo een verwijzing naar wat er op het veld gebeurt. Zelfs als je kapot bent, zit er altijd nog iets in de tank."


De flankaanvaller kreeg felicitaties uit allerlei hoeken, ook van bondscoach Rudi Garcia. Die riep hem onlangs op voor het WK van deze zomer in Noord-Amerika. "Rudi is een héél rustig persoon en heeft veel ervaring. Iedereen loopt gelukkig rond bij de nationale ploeg. We zijn een echte groep geworden. Als je ergens graag naartoe gaat, presteer je automatisch beter. Ik ben bereid om overal te spelen op het WK. Ik denk niet dat deze titel mijn status bij de Rode Duivels zal veranderen", besluit Trossard.

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

 Speeldag 37
Aston Villa Aston Villa 4-2 Liverpool FC Liverpool FC
Manchester United Manchester United 3-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Leeds United Leeds United 1-0 Brighton Brighton
Everton Everton 1-3 Sunderland Sunderland
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Fulham Fulham
Brentford Brentford 2-2 Crystal Palace Crystal Palace
Newcastle United Newcastle United 3-1 West Ham Utd West Ham Utd
Arsenal Arsenal 1-0 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 1-1 Manchester City Manchester City
Chelsea Chelsea 2-1 Tottenham Tottenham

