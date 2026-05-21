📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

Senne Lammens heeft de prijs PFA Community Champion gekregen. Met die prijs beloont de PFA zijn inzet voor de Manchester United Foundation en de bredere gemeenschap rond de club.

De PFA Community Champion is een prijs die wordt uitgereikt door de PFA, de spelersvakbond van profvoetballers in Engeland. De award beloont een speler die zich ook naast het veld bijzonder inzet, onder meer via sociale, educatieve of liefdadigheidsprojecten van zijn club en stichting.

Het gaat dus om de menselijke impact van de speler. Denk daarbij aan schoolbezoeken, steun aan goede doelen, deelname aan projecten van de clubfoundation en gelijkaardige initiatieven. Sportieve prestaties spelen bij deze prijs geen rol, ook al is Senne Lammens bezig aan een erg sterk eerste seizoen bij Manchester United.

Met nog één wedstrijd te gaan voor Manchester United kwam de Belg dit seizoen al 36 keer in actie in alle competities. Hij hield zeven keer de nul. Zondag zou hij zijn 37ste en laatste optreden van het seizoen voor de Engelse club moeten maken.

Senne has been recognised as our @PFA Community Champion, in honour of his outstanding work with @MU_Foundation this season 👏❤️ pic.twitter.com/nF982VbPFt — Manchester United (@ManUtd) May 21, 2026

De woorden van Senne Lammens

De Belgische doelman is vereerd met die erkenning. “Het is een enorme eer om deze prijs te ontvangen. Onze eerste taak is presteren op het veld, maar iets teruggeven aan de gemeenschap en samenwerken met de Manchester United Foundation, die geweldig werk levert, is minstens even belangrijk.”





“Het is een voorrecht om de gemeenschap te kunnen helpen en de foundation te steunen. Ik ben dan ook heel trots op deze prijs en hoop in de toekomst nog veel meer te kunnen doen”, besloot hij.

Senne Lammens kwam vorige zomer aan bij Manchester United. De Rode Duivel heeft zich al uitstekend aangepast aan de Engelse club en wordt in Engeland erg gewaardeerd. Hij kreeg al lof van voormalige spelers, onder wie Rio Ferdinand. “Ik denk dat hij gemaakt is om de komende tien jaar bij Manchester United te blijven. Hij zal de nummer één worden”, zei Ferdinand onlangs.