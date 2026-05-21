📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United
Word fan van Manchester United! 1681

Senne Lammens heeft de prijs PFA Community Champion gekregen. Met die prijs beloont de PFA zijn inzet voor de Manchester United Foundation en de bredere gemeenschap rond de club.

De PFA Community Champion is een prijs die wordt uitgereikt door de PFA, de spelersvakbond van profvoetballers in Engeland. De award beloont een speler die zich ook naast het veld bijzonder inzet, onder meer via sociale, educatieve of liefdadigheidsprojecten van zijn club en stichting.

Het gaat dus om de menselijke impact van de speler. Denk daarbij aan schoolbezoeken, steun aan goede doelen, deelname aan projecten van de clubfoundation en gelijkaardige initiatieven. Sportieve prestaties spelen bij deze prijs geen rol, ook al is Senne Lammens bezig aan een erg sterk eerste seizoen bij Manchester United.

Met nog één wedstrijd te gaan voor Manchester United kwam de Belg dit seizoen al 36 keer in actie in alle competities. Hij hield zeven keer de nul. Zondag zou hij zijn 37ste en laatste optreden van het seizoen voor de Engelse club moeten maken.

De woorden van Senne Lammens

De Belgische doelman is vereerd met die erkenning. “Het is een enorme eer om deze prijs te ontvangen. Onze eerste taak is presteren op het veld, maar iets teruggeven aan de gemeenschap en samenwerken met de Manchester United Foundation, die geweldig werk levert, is minstens even belangrijk.”

“Het is een voorrecht om de gemeenschap te kunnen helpen en de foundation te steunen. Ik ben dan ook heel trots op deze prijs en hoop in de toekomst nog veel meer te kunnen doen”, besloot hij.

Senne Lammens kwam vorige zomer aan bij Manchester United. De Rode Duivel heeft zich al uitstekend aangepast aan de Engelse club en wordt in Engeland erg gewaardeerd. Hij kreeg al lof van voormalige spelers, onder wie Rio Ferdinand. “Ik denk dat hij gemaakt is om de komende tien jaar bij Manchester United te blijven. Hij zal de nummer één worden”, zei Ferdinand onlangs.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Senne Lammens

Meer nieuws

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

18:47
21
Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

18:40
Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

18:30
Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

18:20
OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

18:08
3
Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

17:50
1
Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

17:30
LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

16:26
Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash Interview

Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash

16:50
OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

15:34
3
Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager en mikt hoger

Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager en mikt hoger

15:25
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

15:00
5
De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

14:40
4
Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

14:12
Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

13:35
DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

13:10
Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

12:47
KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

12:20
4
Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

12:10
Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50
Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

11:40
LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

11:00
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

10:45
OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

10:51
3
WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

10:30
6
Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

10:10
Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

09:30
1
Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

09:00
1
Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

08:02
2
Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

07:20
2
Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

06:45
34
'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

06:15
🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

22:54
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

22:00
'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

22:30
2
'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

22:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 37
Aston Villa Aston Villa 4-2 Liverpool FC Liverpool FC
Manchester United Manchester United 3-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Leeds United Leeds United 1-0 Brighton Brighton
Everton Everton 1-3 Sunderland Sunderland
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Fulham Fulham
Brentford Brentford 2-2 Crystal Palace Crystal Palace
Newcastle United Newcastle United 3-1 West Ham Utd West Ham Utd
Arsenal Arsenal 1-0 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 1-1 Manchester City Manchester City
Chelsea Chelsea 2-1 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

El Pulga El Pulga over OFFICIEEL: Anderlecht neemt na 16 jaar afscheid van Yari Verschaeren, die ook uitlegt waarom Swakke25 Swakke25 over KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken LD 007 LD 007 over Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk Andreas2962 Andreas2962 over OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen Swakke25 Swakke25 over OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken Svédél Svédél over Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Anderlecht - STVV: - Atletico1988 Atletico1988 over WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr. Arthur Shelby Arthur Shelby over Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved