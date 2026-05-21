Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg
Jeppe Erenbjerg heeft er een uitstekend seizoen bij Zulte Waregem opzitten. De prestaties van de 26-jarige Deen springen in het oog van de Belgische topclubs. Twee van hen tonen concrete interesse.
Jeppe Erenbjerg verteerde de promotie van Zulte Waregem van de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League bijzonder goed. Hij werd dit seizoen één van de absolute smaakmakers in de competitie.
De kans is natuurlijk groot dat dergelijke prestaties ook opgemerkt worden door andere clubs. En dat moeten lang geen ploegen uit het buitenland alleen zijn. Ook vanuit de Jupiler Pro League is er de nodige interesse.
Royal Antwerp FC en Standard toonden al interesse en volgens Het Laatste Nieuws mag je daar nu ook nog KRC Genk bij rekenen. De Limburgers willen volgend seizoen een versnelling hoger schakelen na het tegenvallende seizoen.
Dan is een spelmaker met heel straffe cijfers achter zijn naam een meer dan welgekomen versterking. Afwachten hoe de Deen zelf de verdere evolutie van zijn carrière ziet.
Jeppe Erenbjerg was tot voor de start van het seizoen een nobele onbekende. Enkel de fans van Zulte Waregem en de volgers van de Challenger Pro League hadden de aanvallende middenvelder al in juli van vorig jaar op de radar staan.
De 26-jarige Deen bewees de voorbije maanden dat hij ook op het hoogste niveau kan meepraten. Erenbjerg is met twaalf doelpunten en vijf assists één van de sterkhouders aan de Gaverbeek én smaakmakers van onze Belgische competitie.
Antwerp FC en Standard tonen interesse in Deen
En dat hebben enkele topclubs gezien. Volgens onze informatie tonen Antwerp FC en Standard concrete interesse in Erenbjerg. The Great Old en De Rouches hebben volgend seizoen het één en ander recht te zetten en willen dat met Erenbjerg doen.
Antwerp polste al voorzichtig naar de voorwaarden van Erenbjerg bij Zulte Waregem en naar de interesse van de speler in een verhuis. Standard heeft dan weer nog geen move gemaakt.
Van 300.000 euro naar... drie miljoen euro
Zulte Waregem haalde Erenbjerg in 2024 weg bij het Deense B.93. Essevee betaalde slechts 300.000 euro. Ondertussen schat Transfermarkt zijn marktwaarde op drie miljoen euro. Zijn contract bij Zulte Waregem loopt tot medio 2029.
