Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 32 reacties
Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Jeppe Erenbjerg heeft er een uitstekend seizoen bij Zulte Waregem opzitten. De prestaties van de 26-jarige Deen springen in het oog van de Belgische topclubs. Twee van hen tonen concrete interesse.

Bjorn Vandenabeele

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

Jeppe Erenbjerg verteerde de promotie van Zulte Waregem van de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League bijzonder goed. Hij werd dit seizoen één van de absolute smaakmakers in de competitie.

De kans is natuurlijk groot dat dergelijke prestaties ook opgemerkt worden door andere clubs. En dat moeten lang geen ploegen uit het buitenland alleen zijn. Ook vanuit de Jupiler Pro League is er de nodige interesse.

Royal Antwerp FC en Standard toonden al interesse en volgens Het Laatste Nieuws mag je daar nu ook nog KRC Genk bij rekenen. De Limburgers willen volgend seizoen een versnelling hoger schakelen na het tegenvallende seizoen.

Dan is een spelmaker met heel straffe cijfers achter zijn naam een meer dan welgekomen versterking. Afwachten hoe de Deen zelf de verdere evolutie van zijn carrière ziet.

Jeppe Erenbjerg was tot voor de start van het seizoen een nobele onbekende. Enkel de fans van Zulte Waregem en de volgers van de Challenger Pro League hadden de aanvallende middenvelder al in juli van vorig jaar op de radar staan.

De 26-jarige Deen bewees de voorbije maanden dat hij ook op het hoogste niveau kan meepraten. Erenbjerg is met twaalf doelpunten en vijf assists één van de sterkhouders aan de Gaverbeek én smaakmakers van onze Belgische competitie.

Antwerp FC en Standard tonen interesse in Deen

En dat hebben enkele topclubs gezien. Volgens onze informatie tonen Antwerp FC en Standard concrete interesse in Erenbjerg. The Great Old en De Rouches hebben volgend seizoen het één en ander recht te zetten en willen dat met Erenbjerg doen.

Antwerp polste al voorzichtig naar de voorwaarden van Erenbjerg bij Zulte Waregem en naar de interesse van de speler in een verhuis. Standard heeft dan weer nog geen move gemaakt.

Van 300.000 euro naar... drie miljoen euro 


Zulte Waregem haalde Erenbjerg in 2024 weg bij het Deense B.93. Essevee betaalde slechts 300.000 euro. Ondertussen schat Transfermarkt zijn marktwaarde op drie miljoen euro. Zijn contract bij Zulte Waregem loopt tot medio 2029.

32 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Standard
Jeppe Erenbjerg

Meer nieuws

LIVE: Aiaiai Van den Heuvel... KV Mechelen maakt uit het niets gelijk Live

LIVE: Aiaiai Van den Heuvel... KV Mechelen maakt uit het niets gelijk

21:38
LIVE: Gent mist vroege strafschop tegen Union SG, rusten met 0-0! Live

LIVE: Gent mist vroege strafschop tegen Union SG, rusten met 0-0!

21:32
LIVE: Anderlecht gaat rusten met 2-0, werk aan de winkel voor STVV Live

LIVE: Anderlecht gaat rusten met 2-0, werk aan de winkel voor STVV

21:25
Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

21:30
"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

20:00
Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

21:05
Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

21:00
Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash Interview

Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash

16:50
Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

20:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

20:10
Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

20:20
'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

20:10
📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

19:40
Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

19:20
Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

19:00
Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

18:40
Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

18:30
Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

18:20
OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

18:08
3
Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

17:50
1
Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

17:30
📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

17:10
LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

16:26
OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

15:34
3
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

15:00
5
De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

14:40
6
Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

09:00
1
KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

12:20
4
Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

13:35
Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

12:47
DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

13:10
Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

12:10
Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50
OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

10:51
3
Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

11:40
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

10:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Locolabo Locolabo over Anderlecht - STVV: 2-0 Dan the Man Dan the Man over KV Mechelen - Club Brugge: 1-1 Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent - Union SG: 0-0 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr. Thomme Thomme over Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen Don Bozhinov Don Bozhinov over De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten Don Bozhinov Don Bozhinov over OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar El Pulga El Pulga over OFFICIEEL: Anderlecht neemt na 16 jaar afscheid van Yari Verschaeren, die ook uitlegt waarom Swakke25 Swakke25 over KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved