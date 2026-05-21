'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Union SG lijkt opnieuw op weg naar een goudtransfer. Twee jaar na zijn komst uit Israël staat Anan Khalaili nadrukkelijk op de radar van buitenlandse topclubs, terwijl de Brusselaars mikken op een recordbedrag.

Union zag het talent vroeger dan de rest

Toen Union SG in 2024 liefst 7,5 miljoen euro betaalde voor Anan Khalaili van Maccabi Haifa, fronsten heel wat waarnemers de wenkbrauwen. De Brusselaars staan immers niet bekend om exuberante uitgaven. Achteraf blijkt die investering opnieuw een meesterzet van de scoutingcel.

“Het straffe is dat Union al was komen aankloppen voor Anan echt doorbrak”, vertelde zijn makelaar Boaz Goren aan Het Laatste Nieuws. “Zij zagen het potentieel, en nadien kwamen de cijfers. Union was slimmer dan de rest.”

Ondertussen lijkt een zomertransfer onafwendbaar. Khalaili ligt nog twee jaar onder contract op het Dudenpark, met een optie op een extra seizoen. Zijn marktwaarde bedraagt momenteel 18 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Indrukwekkende cijfers in de Champions League

De Israëlische flankaanvaller zette zichzelf dit seizoen definitief op de Europese kaart dankzij sterke prestaties in de Champions League. Tegen toppers als Olympique Marseille en Atalanta Bergamo scoorde hij drie keer en hield hij zich moeiteloos overeind op het hoogste niveau.

Volgens statistiekenwebsite Fotmob behoort Khalaili zelfs tot de tien spelers met de hoogste gemiddelde score in de Champions League. Met een rating van 7,8 op 10 staat hij tussen namen als Kylian Mbappé, Lamine Yamal en Harry Kane.

“Die cijfers liegen niet. Anan toonde zich op het grootste podium van Europa”, aldus Goren. “In een volle Allianz Arena was hij niet bang.”

Union wil opnieuw jackpot binnenhalen

Bij Union beseffen ze dat de interesse komende zomer concreet zal worden. Daarom willen de Brusselaars de prijs richting 25 miljoen euro duwen. Daarbij denken ze aan de aanpak die eerder ook bij Franjo Ivanovic werd gehanteerd.

Vorig jaar kon de Kroaat al vertrekken voor ongeveer 15 miljoen euro, maar Union wachtte bewust langer en zag Benfica uiteindelijk een veel hoger bedrag betalen. Diezelfde strategie lijkt nu opnieuw op tafel te liggen voor Khalaili, die volgens zijn entourage vooral een club zoekt waar hij voldoende speelkansen krijgt.

