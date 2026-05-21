Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 2 reacties
Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Erik ten Hag zat dinsdagavond in de tribune bij Genk-Antwerp. De Nederlandse trainer kwam mogelijk voor Gyrano Kerk, maar vooral een piepjonge doelman trok de aandacht. Lucca Brughmans maakte indruk met zijn sterke prestaties bij KRC Genk.

Ten Hag ontdekt jong Belgisch keepers talent

De aanwezigheid van Erik ten Hag bij het duel tussen KRC Genk en Royal Antwerp zorgde meteen voor speculatie. Eerst werd gedacht dat de Nederlandse coach wel eens de nieuwe trainer van The Great Old zou worden.

Dat bleek niet het geval te zijn, uiteindelijk. Later werd duidelijk dat de Nederlander vooral kwam kijken naar Gyrano Kerk, met wie hij eerder samenwerkte bij FC Utrecht. Maar uiteindelijk draaide het nog anders uit.

Nu blijkt dat vooral Genk-doelman Lucca Brughmans indruk maakte. De pas 17-jarige keeper geldt als een van de grootste keeperstalenten van zijn generatie. Met zijn lengte van twee meter en opvallende rust straalt hij maturiteit uit die zelden te zien is bij zulke jonge doelmannen.

Brughmans genoot zijn opleiding bij Antwerp en PSV, alvorens hij in 2022 bij Genk terechtkwam. Sinds de zomer van 2024 maakt hij deel uit van de A-kern van de Limburgers.

Waarom Brughmans perfect past bij FC Twente

De interesse van FC Twente komt niet uit de lucht vallen. De Nederlandse club zoekt namelijk versterking onder de lat. Lars Unnerstall blijft voorlopig eerste doelman, maar met zijn 35 jaar kijkt Twente al vooruit naar de toekomst. Bovendien vertrekt reservedoelman Przemyslaw Tyton, waardoor extra concurrentie welkom is.

Brughmans past perfect in dat profiel: jong, atletisch en met groeimarge. FC Twente zou hem rustig kunnen klaarstomen als toekomstige nummer één.

Genk beseft uiteraard ook dat het goud in handen heeft. De club verlengde eerder al zijn contract tot medio 2028. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op ongeveer één miljoen euro, al lijkt een eventuele transfersom in werkelijkheid hoger te kunnen oplopen door zijn leeftijd en potentieel.

Sterke cijfers in de play-offs

Dat Brughmans belangstelling wekt, is niet verrassend. De jonge doelman speelde dit seizoen negen wedstrijden in de Europese play-offs en hield daarin vier keer de nul.

Voor een 17-jarige keeper zijn dat indrukwekkende cijfers. Vooral zijn positionering en kalmte vallen scouts op. Het bezoek van Ten Hag bevestigt dat Brughmans stilaan naam maakt buiten België.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
FC Twente
KRC Genk
Lucca Kiaba Brughmans

Meer nieuws

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko Reactie

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

23:40
Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

23:30
1
Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge" Reactie

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

23:11
Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

22:32
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

22:31
Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

22:34
'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

22:00
Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric" Reactie

Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric"

00:00
Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

21:30
Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

21:05
Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

21:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

20:10
Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

20:40
Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

20:20
'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

20:10
"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

20:00
📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

19:40
Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

18:47
33
Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

19:20
Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

19:00
Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

18:40
Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

18:30
Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

18:20
OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

18:08
3
Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

17:50
1
Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash Interview

Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash

16:50
Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

17:30
📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

17:10
LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

16:26
OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

15:34
3
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

15:00
5
De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

14:40
6
Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

13:35
1
DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

13:10
KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

12:20
4
Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

12:47

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 34
Heracles Heracles 1-2 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-3 NAC NAC
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2-3 Excelsior Excelsior
NEC NEC 2-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
FC Volendam FC Volendam 1-2 Telstar Telstar
Utrecht Utrecht 2-0 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
PSV PSV 5-1 FC Twente FC Twente
Zwolle Zwolle 0-2 Feyenoord Feyenoord
Heerenveen Heerenveen 0-0 Ajax Ajax

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over KV Mechelen - Club Brugge: 2-2 Demogorgon Demogorgon over Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge Artevelde Artevelde over KAA Gent - Union SG: 0-0 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren" Supremepony Supremepony over Anderlecht - STVV: 3-1 Don Bozhinov Don Bozhinov over OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso Supremepony Supremepony over Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk Joske89 Joske89 over Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken patje teppers patje teppers over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr. Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved