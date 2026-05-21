Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

Erik ten Hag zat dinsdagavond in de tribune bij Genk-Antwerp. De Nederlandse trainer kwam mogelijk voor Gyrano Kerk, maar vooral een piepjonge doelman trok de aandacht. Lucca Brughmans maakte indruk met zijn sterke prestaties bij KRC Genk.

Ten Hag ontdekt jong Belgisch keepers talent

De aanwezigheid van Erik ten Hag bij het duel tussen KRC Genk en Royal Antwerp zorgde meteen voor speculatie. Eerst werd gedacht dat de Nederlandse coach wel eens de nieuwe trainer van The Great Old zou worden.

Dat bleek niet het geval te zijn, uiteindelijk. Later werd duidelijk dat de Nederlander vooral kwam kijken naar Gyrano Kerk, met wie hij eerder samenwerkte bij FC Utrecht. Maar uiteindelijk draaide het nog anders uit.

Nu blijkt dat vooral Genk-doelman Lucca Brughmans indruk maakte. De pas 17-jarige keeper geldt als een van de grootste keeperstalenten van zijn generatie. Met zijn lengte van twee meter en opvallende rust straalt hij maturiteit uit die zelden te zien is bij zulke jonge doelmannen.

Brughmans genoot zijn opleiding bij Antwerp en PSV, alvorens hij in 2022 bij Genk terechtkwam. Sinds de zomer van 2024 maakt hij deel uit van de A-kern van de Limburgers.

Waarom Brughmans perfect past bij FC Twente

De interesse van FC Twente komt niet uit de lucht vallen. De Nederlandse club zoekt namelijk versterking onder de lat. Lars Unnerstall blijft voorlopig eerste doelman, maar met zijn 35 jaar kijkt Twente al vooruit naar de toekomst. Bovendien vertrekt reservedoelman Przemyslaw Tyton, waardoor extra concurrentie welkom is.





Brughmans past perfect in dat profiel: jong, atletisch en met groeimarge. FC Twente zou hem rustig kunnen klaarstomen als toekomstige nummer één.

Genk beseft uiteraard ook dat het goud in handen heeft. De club verlengde eerder al zijn contract tot medio 2028. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op ongeveer één miljoen euro, al lijkt een eventuele transfersom in werkelijkheid hoger te kunnen oplopen door zijn leeftijd en potentieel.

Sterke cijfers in de play-offs

Dat Brughmans belangstelling wekt, is niet verrassend. De jonge doelman speelde dit seizoen negen wedstrijden in de Europese play-offs en hield daarin vier keer de nul.

Voor een 17-jarige keeper zijn dat indrukwekkende cijfers. Vooral zijn positionering en kalmte vallen scouts op. Het bezoek van Ten Hag bevestigt dat Brughmans stilaan naam maakt buiten België.