Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric"

Ivan Leko heeft Club Brugge kampioen gemaakt. Hij heeft gedaan waarvoor hij naar Brugge werd gehaald als opvolger van Nicky Hayen, iets waar destijds wel wat controverse over bestond. Hij kan het allemaal moeilijk bevatten.

Club is kampioen, maar het heeft de moeilijke weg bewandeld. "Het was niet gemakkelijk. De druk komt erbij, maar we zijn natuurlijk professionals. Dit was geen match om op 2-2 te eindigen. We hebben iedereen tien minuten stress bezorgd. We hebben deze laatste maanden veel gegeven en dan word je beloond. Je hebt de verantwoordelijkheid om altijd door te gaan en hongerig te zijn."

Een emotionele en dankbare Leko looft het lef dat Club Brugge dit seizoen getoond heeft. "Je moet ballen hebben om de grote beslissingen te nemen. We waren vijf maanden lang de jager. Er is een chemie tussen spelers, staf en supporters. Dit is Club Brugge. Kampioen spelen is iets groot. Dit is mijn tweede titel bij Club. Het verschil met de vorige? Dat weet ik niet."

Moeilijk begin toen Leko overnam bij Club

Leko beseft wel dat de vreugde van een titel behalen niet vanzelfsprekend is. "Toen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert me weghaalden bij STVV in 2017, verwachtte een bepaald medium dat ik als eerste coach ontslagen ging worden." Toen begon Leko aan zijn eerste passage bij Club en nu zijn we zoveel jaren later. "Ik herinner me ook nog mijn eerste match thuis tegen Arsenal: we verloren kansloos."

Om maar aan te geven: het ging niet van een leien dakje. Al helpt het als je een klasbak als Vanaken hebt. "Vanaken is al tien jaar de beste speler in België. Ik ben blij dat ik twee keer de kans heb om hem te coachen. Als je tussen de lijnen moet komen, als je moet druk zetten, als je in het blok moet kruipen: hij weet het allemaal."

Leko lyrisch over Vanaken

Leko en hij waren ooit nog ploegmaats bij Lokeren. "Vanaken is voor ons wat Modric was voor Real Madrid. We zijn zonder Hans niet hetzelfde team als met hem. Volgend seizoen zal hij ook nog de motivatie hebben om te tonen dat hij de beste is. Hij is misschien de beste speler in de geschiedenis van Club. Na maanden zonder alcohol vier ik met drie pintjes, voor drie punten." Het ontging hem even dat Club slechts 1 punt pakte.