Reactie Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| Reageer
Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric"
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Ivan Leko heeft Club Brugge kampioen gemaakt. Hij heeft gedaan waarvoor hij naar Brugge werd gehaald als opvolger van Nicky Hayen, iets waar destijds wel wat controverse over bestond. Hij kan het allemaal moeilijk bevatten.

Club is kampioen, maar het heeft de moeilijke weg bewandeld. "Het was niet gemakkelijk. De druk komt erbij, maar we zijn natuurlijk professionals. Dit was geen match om op 2-2 te eindigen. We hebben iedereen tien minuten stress bezorgd. We hebben deze laatste maanden veel gegeven en dan word je beloond. Je hebt de verantwoordelijkheid om altijd door te gaan en hongerig te zijn."

Een emotionele en dankbare Leko looft het lef dat Club Brugge dit seizoen getoond heeft. "Je moet ballen hebben om de grote beslissingen te nemen. We waren vijf maanden lang de jager. Er is een chemie tussen spelers, staf en supporters. Dit is Club Brugge. Kampioen spelen is iets groot. Dit is mijn tweede titel bij Club. Het verschil met de vorige? Dat weet ik niet."

Moeilijk begin toen Leko overnam bij Club

Leko beseft wel dat de vreugde van een titel behalen niet vanzelfsprekend is. "Toen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert me weghaalden bij STVV in 2017, verwachtte een bepaald medium dat ik als eerste coach ontslagen ging worden." Toen begon Leko aan zijn eerste passage bij Club en nu zijn we zoveel jaren later. "Ik herinner me ook nog mijn eerste match thuis tegen Arsenal: we verloren kansloos."

Om maar aan te geven: het ging niet van een leien dakje. Al helpt het als je een klasbak als Vanaken hebt. "Vanaken is al tien jaar de beste speler in België. Ik ben blij dat ik twee keer de kans heb om hem te coachen. Als je tussen de lijnen moet komen, als je moet druk zetten, als je in het blok moet kruipen: hij weet het allemaal."

Leko lyrisch over Vanaken

Lees ook... Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko
Leko en hij waren ooit nog ploegmaats bij Lokeren. "Vanaken is voor ons wat Modric was voor Real Madrid. We zijn zonder Hans niet hetzelfde team als met hem. Volgend seizoen zal hij ook nog de motivatie hebben om te tonen dat hij de beste is. Hij is misschien de beste speler in de geschiedenis van Club. Na maanden zonder alcohol vier ik met drie pintjes, voor drie punten." Het ontging hem even dat Club slechts 1 punt pakte. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KV Mechelen
Ivan Leko
Hans Vanaken

Meer nieuws

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko Reactie

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

23:40
Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge" Reactie

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

23:11
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

22:31
Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

23:30
1
Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

22:32
Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

22:34
Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

23:00
2
'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

22:00
Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

21:00
Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

21:30
Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

21:05
Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

20:40
Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

19:00
Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

18:30
Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

10:10
Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

17:50
1
Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

17:30
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

15:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

20:10
De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

14:40
6
'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

20:10
Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50
Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

20:20
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

10:45
"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

20:00
📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

19:40
Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

13:35
1
Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

18:40
Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

19:20
Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

18:47
33
OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

18:08
3
Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

09:30
1
Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

18:20
LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

16:26
📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

17:10
Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash Interview

Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash

16:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over KV Mechelen - Club Brugge: 2-2 Demogorgon Demogorgon over Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge Artevelde Artevelde over KAA Gent - Union SG: 0-0 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren" Supremepony Supremepony over Anderlecht - STVV: 3-1 Don Bozhinov Don Bozhinov over OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso Supremepony Supremepony over Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk Joske89 Joske89 over Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken patje teppers patje teppers over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr. Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved